「阿好」騎乘機車離開鐵路意外事故現場被拍到。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣號撞上工程車出軌釀50死悲劇，肇禍的工程車司機李義祥及綽號「阿好」的越南移民工已被收押，不過傳出李在第一時間未報案，卻是叫「阿好」肉身擋火車，引發各界譁然！台鐵花蓮運務段段長吳金添下午受訪表示，列車出隧道到事故點清水隧道僅幾秒時間，揮手示警無效，就算司機員看到，煞車效果也有限。檢調還在調查，尊重調查結果，偵查不公開原則，他不便說明。

2日太魯閣號在清水隧道前撞擊工程車，現場施工業者李義祥曾辯稱事發當日沒有偷偷施工，不過證據顯示，當時工程車滑下斜坡後，他因擔心非法僱用「阿好」一事曝光，第一時間未電話通報，還叫阿好下去邊坡，去攔火車，眼見悲劇無法挽回，又擔心非法雇用失聯移工，節外生枝，叫阿好趕緊騎機車逃走。

有媒體詢問檢方，李義祥有打電話報案求救嗎？在這5分鐘當中他有打電話給誰？有調閱通聯記錄嗎？檢察長俞秀端6日對此回應媒體詢問時表示，目前她的資訊並沒有看到（報案資料）。

當時太魯閣南下408次列車是先通過和仁隧道，出隧道南口後，再往清水隧道北口前進，這距離為287公尺，而台鐵資料顯示，事故點與和仁隧道僅250公尺。針對「阿好」「肉身」擋火車一事，台鐵花蓮運務段長吳金添受訪表示，運安會有掌握到列車行車紀錄器畫面，若有相關示警動作，行車紀錄器應該會拍到，尊重檢調偵查，基於偵查不公開原則。

不過他說，和仁至清水隧道間距離短，列車出隧道口後，距離撞車事故位置非常近，僅幾秒鐘時間，若要用揮手等示警方式阻擋，就算司機員看到，緊急剎車距離也要幾百公尺，效果實在有限。若時間餘裕，還是要撥0800─800333的24小時緊急通報電話。

檢視運安會公布行車綠影監視畫面，並未拍攝到有人出現在邊坡、鐵軌示警「擋道」。

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(中時 )