青銀相助，台南市白河區獨居長輩今天很開心，新營區育德高級工家職業學校美髮技術科6名學生前進白河，幫獨老修剪頭髮，讓長者感受到社會的愛心和溫情。

台南市白河區公所於4月10日及4月17日兩日，結合育德高級工家職業學校，辦理「青銀相助~送愛到我家」活動，美髮技術科學生在老師、里長及公所里幹事的帶領下，一同前進獨居長者家中，在長者家裡為長者提供個別化的義剪、簡易理容及長者關懷等服務。

在活動中，長者有機會與青少年學子們分享其生命經驗，而青少年們也能為長者帶來活力和關懷，從而達到長者與青少年間，青銀世代的互動及融合。

台南市白河區公所與育德工家合作，邀美髮科學生幫獨老義剪。（白河區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市白河區公所與育德工家合作，邀美髮科學生幫獨老義剪。（白河區公所提供／劉秀芬台南傳真）

白河區公所區長董麗華表示，面對高齡化社會，公所雖致力推廣「呷飯皇帝大」等長者共餐計畫，但仍有部分較偏遠社區因故暫無法開辦社區關懷據點，或參與呷飯廳共餐計畫，使這些社區的長者，尤其是年邁行動較不便的獨居長者，資源相對匱乏。

為此公所特地結合民間資源，送愛到獨老家中，讓長者能感受到社會的愛心和溫情更願意走出家門和社區互動。此外也藉機宣導水情告急，請大家務必節約用水，共度缺水難關。

(中時 )