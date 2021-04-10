為推動2030雙語國家政策，教育部今(10)日表示，自民國110年起，擴增外籍英語教學人力，並補助各地方政府所轄國民中小學校，引進300名外籍英語教學人員。

教育部表示，自民國93年起，即推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教師計畫」，補助16個非直轄市政府，每年引進81名外籍英語教師，並以偏遠地區學校為優先。

現為達成2030雙語國家政策目標，教育部指出，除了原有81名外師外，更規畫自民國110年起，增加引進300名外師至22縣市國中小服務，除創造校園英語口說環境，也協助我國教師提升雙語教學能力。

教育部已委託台灣師範大學、中正大學，分別成立北區及南區中心，辦理引進外籍英語教學人員事項，從人員招募、報名系統線上化、行政作業、聘僱契約修訂、培訓及輔導、評鑑與管理等，進行一系列規畫。

教育部表示，未來將進一步與各地方政府所轄英語教學資源中心及鄰近大學合作，確保外師在台灣順利教學、適應台灣文化生活，並協助國中小學校順利與外師合作，打造雙贏局面。

(旺報 )