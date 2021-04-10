WBL系列影集《第二名的逆襲》9日播出大結局，昨晚於樂聲影城舉行最終回特映活動，導演姜瑞智率主演林子閎、楊宇騰、羅德弘，及特別演出的張睿家、石知田出席。「德逸CP」林子閎、楊宇騰歷經5年分合，最後一集回到初吻的校園泳池，笑鬧中跌進水中甜蜜「拉領帶擁吻」，浪漫橋段也呼應第一季第一集開場「抽筋泳池之吻」。

林子閎表示，自己很喜歡這場戲，在大螢幕感受「德逸」相處日常，格外覺得甜蜜，也看到角色「高仕德」歷經這麼多事，能拋開擔憂、自卑，在深愛的人面前作最真實的自己。楊宇騰說，最喜歡從廚房背後環抱林子閎親脖子的恩愛放閃戲，認為角色「周書逸」歷經復合後，回到第一季傲嬌性格，也卸下外在武裝、內心重擔，後面的戲也越拍越好玩，像是沙發戲也特別自然。

張睿家、石知田特別演出「守真CP」，被粉絲暱稱「表哥」、「表嫂」，劇中石知田對張睿家長達12年的椎心苦戀，最後他決定放手的階梯道別戲，終於打動張睿家封閉已久的心房，揮別過往情感障礙，感受到「這是愛情」。張睿家表示，透過大螢幕看張力很大。該場戲被石知田視為「魔鬼場」，也惹哭不少觀眾，不過石知田搞笑說，其實自己很尷尬，「因為螢幕好大，看到自己哭到鼻涕牽絲，而且最甜的部分都是幻想，怎麼這麼慘」。

昨活動演員陪伴800名粉絲迎接大結局，主創團隊也現場還原「CP名場面」，包括「德逸CP」林子閎、楊宇騰被指定復刻「我找了你12年」，林子閎搞笑用台語，楊宇騰則用日文說「一直都喜歡你啊」，兩人更重現泳池中的拉領帶之吻放閃。「守真CP」石知田則是無厘頭使出無尾熊抱招數，張睿家直接將他一把扛上肩帶走，笑翻全場。「鮪魚CP」的李齊因故不克前來，粉絲訂製一比一人形立牌，羅德弘也跟人形立牌重現「綁鞋帶」橋段，並求婚「你願意嫁給我嗎」，逗樂全場800名粉絲。

監製蔡妃喬表示，10日官方粉絲團壓軸釋出「德逸CP」最終回領帶之吻精彩片段，及「守真CP」幕後花絮，《We Best Love電視電影版》4/19至4/21晚間九點至十一點半於緯來電影台播出，主創團隊將於6月舉辦大型粉絲活動，並密集籌備WBL特別企劃。

「德逸CP」林子閎（左）、楊宇騰五年間歷經了愛情的分合與酸甜苦辣，最後一集回到初吻的校園泳池。（WeTV、結果娛樂提供）

「守真CP」石知田（左）最終回決定放手的階梯道別戲，終於打動張睿家封閉已久的心房。（WeTV、結果娛樂提供）

「守真CP」石知田（左）對張睿家長達12年的椎心苦戀，令許多觀眾心疼。（WeTV、結果娛樂提供）

「鮪魚CP」羅德弘（右二）向劇中男友李齊（左四）下跪求婚。（WeTV、結果娛樂提供）

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