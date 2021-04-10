坣娜將於4月17日舉辦「愛是自由Free to love」演唱會，POP Radio《幕前幕後偷偷看》主持人toto曾擔任坣娜《解藥》專輯宣傳，toto表示坣娜是個很特別的藝人，有種所有藝人都沒有的氣息與特質，她永遠讓你覺得好穩定、好優雅，好像有他在的地方永遠不用擔心些什麼，一切都是那麼地平順安心，縱然發生了天大的事，她也默默承受著，toto特別在坣娜演唱會前製作了一集坣娜專場，大讚坣娜是念舊又貼心的藝人。

toto分享在宣傳期某天，坣娜助理要大家集合，說坣娜有東西要給大家，當時大家就七嘴八舌猜是什麼，結果每人得到了一支兒童牙刷，當時大家都傻眼想說，為何要送兒童牙刷，原來是坣娜的牙醫跟她說其實大人用兒童牙刷是很好的，兒童牙刷比較小，比較可以刷到裡面，她一聽到覺得這個資訊很重要，就立刻買了要交到大家手上，toto笑說這是第一次收到這麼貼身的禮物，也顯示坣娜是個觀察入微又溫暖的人。

坣娜透露下周演唱會必唱歌單包括了〈奢求〉、〈你怎麼可以不愛我〉，因為這兩首歌迷喜歡，通常主辦方也會指定，也絕對是歌迷會跟著大合唱的歌曲，toto則說每次去KTV一定會點<傷心邊境>MV來看一下，每每這看到這支由林海象導演拍攝，藤木直人擔任男主角的MV也次次驚嘆，也有一同到日本參與MV拍攝的toto形容當時坣娜對於角色的理解，導演的要求，演員間的互動，都幾乎是一次到位，不管是要演出少女的活潑，成熟女人的思考，若即若離的情緒與壓抑的大哭，在現場你都能感受到她是準備好的。

坣娜1986年以歌手身分出道，後來也當演員、主持人，也是瑜伽老師、作家，坣娜說她的人生態度，可說是用生命在做每件事，經歷過重大車禍、也曾經被憂鬱症纏身、還有紅斑性狼瘡等等各種考驗轉折，她靠著瑜珈自救，用強大的心理素質一路撿拾拼湊，才有現在完整圓滿的她。坣娜透露一次唱滿兩小時對於受過傷的她來說是很大體力上考驗，當時車禍讓她留下永久後遺症，很多時候是靠意志力撐住，兩小時演唱會上的站著演出，真的需要歌迷在現場給予她最大的支持。

坣娜即將舉辦「愛是自由Free to love」演唱會。（照片提供：J’s娛樂工廠）

坣娜也分享自己印象中配唱歌曲時難忘的事是錄製《抱緊一點》這張專輯的時候，因為遭遇嚴重的車禍，讓身體骨頭內臟都移位，無法久站，所以一首歌必須一個半小時內錄完，但幸好老天給她好嗓音，讓她都能順利完成，也表示她在錄音前都已將歌曲準備熟稔，大家都耳熟能詳的〈抱緊一點〉就是當時在辛苦的身體狀態下完成的歌曲。

坣娜是台灣劇情MV的第一人、1998年為《別戀》專輯拍攝十支MV和同名音樂劇電影，成為台灣拍攝迷你音樂電影的第一人、是MV美國獲獎的第一人，而2000年後他因車禍後遺症而減少演藝表演，開始運用瑜伽調理身體疾病重新研究自修多年以後並開始正式教授，成為知名瑜伽老師。並出版多本教學工具書，成為台灣藝人出版此類書籍的第一人。

坣娜這些年熱心公益，也幫忙朋友錄製多首希伯來文歌曲，她透露即將會有閩南語歌曲的問世，也讓歌迷引謹期盼。坣娜「愛是自由Free to love」演唱會早已完售，不加場的她更是讓歌迷未聽就覺得會聽不夠，一直期待她要持續開下去，更多精彩的內容與坣娜好聽的歌曲都在本周日的幕前幕後偷偷看節目中。

(中時 )