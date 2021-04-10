咖啡控小心！營養師高敏敏分享，現代許多人愛喝咖啡，但每天咖啡因的攝取量應低於400mg，若喝超過兩杯大冰美式或拿鐵其實就太多了，而咖啡因攝取過量身體則會出現8大警訊，像是焦慮焦躁、越喝越累、失眠、心悸、頭痛、胃痛、頻尿和腹瀉，並提醒6種類型的人不太適合喝咖啡，應特別注意攝取量。

高敏敏在臉書發文表示，許多人每天早上要來杯咖啡才會清醒，但過去曾有患者喝到胃潰瘍、心悸手抖，還拿著一杯黑咖啡進入診間，這樣其實非常不健康！她建議每人每天咖啡因的攝取量應在300至400mg，代表每天兩杯大冰美式或拿鐵就過量了。

營養師高敏敏指出，每日咖啡因攝取應控制在400mg內，若過量身體恐出現八大警訊。（圖／高敏敏提供）

高敏敏指出，咖啡因攝取過量，身體會出現一些警訊，像是感到「焦慮焦躁」，因為咖啡因會影響大腦中的腺苷受體、刺激腎上腺分泌，原本就容易出現壓力、焦慮狀況的人，恐會因為咖啡因導致狀況更嚴重；另外喝咖啡提神，但咖啡因過量恐讓人「越喝越累」，因為身體過度興奮會缺氧，所以反而會更加疲累。

高敏敏也說，咖啡因是中樞神經的興奮劑，當神經系統過度興奮時，除了會導致「失眠」，也有可能引起精神緊張、「心悸」的問題，甚至會導致血管收縮，引發「頭痛」；另咖啡因也容易刺激胃酸分泌、，喝太多恐會「胃痛」，若空腹飲用，也容易刺激腸胃，導致「腹瀉」；最後咖啡因也具有利尿的特性，喝太多恐讓人頻尿。

高敏敏提醒，患有心血管疾病、心律不整、腸胃疾病、長期失眠者、孕婦與孩童以及骨質疏鬆者，這6大類的人不太適合喝，要注意減少咖啡因的攝取量。她也說，凡事都是過猶不及，適量引用咖啡其實優點很多，可以幫助提神、代謝、燃燒脂肪以及抗氧化，只要不過量喝咖啡，都建議適合喝的人享用。

貼文引起網友討論，「長知識了」、「早上來杯咖啡都超順的」、「沒錯唷！我喝太多咖啡心律不整，已被醫生禁止了，現在也已經戒了」、「千萬要小心」、「我咖啡因攝取超過100mg就會開始焦慮不安」、「難怪胃酸逆流好嚴重」。

(中時新聞網)