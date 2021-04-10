保釣運動50週年，台灣大學名譽教授張麟徵表示，在中美較量不斷關係惡化之時，釣魚台發生意外引爆衝突的可能性大增。

張麟徵指出，近幾年國際社會認為，最有可能引爆戰爭的危險區在太平洋西岸的朝鮮半島、台海與南海三地，釣魚台並未入列。但目前看來，釣魚台被美日過度操作之後，也可能成為火藥庫。

張麟徵認為，釣魚台問題只要維持在爭議狀態，中國大陸並不急著要馬上解決，只是日本並不這麼想。日本可能認為在中美尖銳對立的現在，可能正是解決釣魚台問題的最好時機。

張麟徵說，美日在遏制中國上有高度共識，今年秋季在釣魚台列嶼海域進行奪島演習，傳言可能啟用黃尾嶼與赤尾嶼。「如果在此舉行奪島演習，麻煩可就大了，因為大陸絕對不會視而不見。 」

張麟徵又說，擬議中的美日大規模海陸空奪島軍演，如果不在釣魚台列嶼舉行，大陸最多只會採取海上軍事監控，或舉行另一場軍演互別苗頭。但美日如果在釣魚台列嶼上的黃尾嶼、赤尾嶼舉行奪島軍演，因為直接侵入中國領土，破壞中國主權，大陸政府與民意絕不會容忍，一定會派軍前往，屆時一場慘烈軍事衝突將不可免，甚至會波及台灣。

他強調，釣魚台問題解決牽涉到中美日三方，放大看，主要取決於中美博奕結果。而中美博奕現在才開始不久，塵埃落定可能尚需相當時日，這期間保釣運動有繼續推動的必要。

(中時 )