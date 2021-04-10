美國人工智慧國家安全委員會 (NSCAI)的副主委沃克(Bob Work)9日表示，美國對中國大陸AI的領先優勢正不斷萎縮中，而北京正迎頭趕上。更精確地說，中國大陸已在數據累積、部署應用程式與不同功能整合上，迎頭趕上甚至是領先美國；美國僅在人才儲備、硬體與演算法上，仍享有微幅的優勢。甚至，若台灣遭大陸拿下，美國立即流失在軟體上的領先。

沃克表示，目前大陸在AI領域尚未全面領先美國。不過，AI不是單一科技，而是由多種技術集結而成，故又稱為「AI雲」(AI stack)。

更進一步來說，AI雲由6大互賴層共同組成。最底層無關科技，而是掌握AI技術的人才；第二層也是最基礎的一層，也就是數據；第三層是硬體，所有事物都在其中運作；第四層為演算法，為複雜而不斷發展的方程式，機器學習借此驅動。第五層為應用程式，將演算法運用於具體功能上；第六層為整合，將不同的運用程式揉為一體。

沃克分析，檢視這6大領域，美國與中國大陸的優勢各自在哪？首先，美國在人才儲備目前仍享有優勢。美國絕對是吸引全球最頂尖人才的磁石；不過，近來情勢發生許多變化。除非美國能在移民政策等等上更具智慧，否則此一優勢將流逝。

就硬體來看，美國與西方國家仍概括地享有優勢；不過，如果大陸拿下台灣，台灣晶片能力將讓北京立即在硬體上享有優勢。論及演算法，雖然中國大陸努力追趕，但美國的演算法仍擁有優勢；但大陸可以在5至10年內趕上美國。

他認為，大陸掌握的優勢，則表現在數據、應用程式部署與整合之上。大陸不但擁有龐大數據量，更不像美國存在對隱私等的諸多限制，從而奪下數據優勢。

此外，大陸在應用程式的優勢也相當明顯，北京非常擅於此道。整體來看，大陸在應用程式領域內微幅領先美國；不過，這樣些微的領先讓美國很容易趕上，美國國防部「聯合人工智慧中心」(JAIC)可扮演迎頭趕上的關鍵角色。

沃克認為，北京因為擁有全面戰略(coherent strategy)，不只將所有AI科技集結一處，更因此享有國家優勢，進而讓其在整合上獲得優勢。相較之下，美國不只沒有組織自己來贏得競賽，也缺乏贏取勝利的戰略；即使美國有戰略，也缺乏資源將期付諸實行。

但沃克也強調，雖然大陸的優勢主要展現在尖端科技，卻不像美國擁有更完整的基礎科技。換言之，這些基礎科技影響雖不明顯，卻讓美國可以走得更遠。「就AI科技的累積來看，人才、硬體與演算法更為關鍵。因此美國在AI科技上領先大陸；但北京在這場競賽的優勢，是更有組織、更有贏得勝利的戰略，且投入大量資源」。

甚至，大陸在使用AI科技上，不像美國與西方國家受到道德規範的拘束，而顯得「諸法皆空、自由自在」。例如，出售軍用無人機與監控軟體給獨裁國家，對北京來說已是家常便飯；但這類新聞在美國卻會引發重大爭議。「不受良心的拘束讓北京在AI競賽中享有極大優勢，也讓中國人主導的世界成為有問題的居住地」。

JAIC的主任格羅恩中將指出，北京向部分國家出售自主系統；這些地方正上演著醜陋的衝突，而人類也遭受苦難，卻沒有引起世界的關注。在這些自主系統激增的國家中，沒有道德原則、不受控制，也完全不透明。「這對2025年或2030年，甚至是未來的影響為何？美國應為此做好準備。這是一場價值觀的角力，又是一場科技競賽」。

(中時新聞網)