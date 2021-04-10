10日將跟台北富邦勇士進行本季最後一場例行賽的桃園領航猿，外界最關心的還是「三洋將」里德、傑克與戴維斯恢復情況，畢竟這3人都是傷兵，能否趕上23日開打的季後挑戰賽都有變數，不過領航猿執行教練楊宜峰總算有最新說法。

「我想里德與傑克都可以趕上季後挑戰賽，當然狀況好壞仍需擔心，起碼兩人都可以打季後賽，」楊宜峰賽前表示，「比較麻煩的還是戴維斯的腰傷，我知道他很想打，也想要趕緊投入練球行列，但我想最快還是等到下周才讓他開始練。」

里德是2月28日出戰台新夢想家，不小心弄傷腹股溝右側，隨後宣告例行賽提前報銷，楊宜峰說：「里德下周就開始練，根據防護員說法，他已經恢復8到9成，目前跑起來也沒問題，我相信可以趕上季後賽，但我當然會擔心體能問題。」

「至於小腿肌腱拉傷的傑克，目前仍在努力治療，且做一些伸展動作，我想他在季後賽可以上，」楊宜峰說，「但他的狀況同樣很不確定，尤其在體能與球感方面，我可能會比較擔心。」傑克在打完3月28日與新竹攻城獅比賽後就告缺席。

楊宜峰坦承，當前傷勢狀態最麻煩的還是戴維斯，畢竟這是他的腰椎間盤突出舊傷復發，「我知道他很想開始練球，但我只允許他先做一些核心與肌力訓練，等到季後賽開打那一周，才來考慮讓他真正練，季後賽能不能打，就看屆時狀況了。」

(中時 )