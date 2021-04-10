為推動港埠建設，基隆港務分公司將拆除位於西岸的46運指部行政大樓，改闢高度逾百公尺的多功能商務綜合大樓，吸引廠商進駐投資，拆除工程今晨舉行開工典禮，預計今年8月完成拆除、整地。基隆市長林右昌表示，期大樓完工後能成為國門新地標，見證基隆港市蛻變。

46運輸指揮部，曾為北部軍事水運要地，肩負國內外人員、物資的轉運需求，許多運指部港口連、本部連的弟兄們，都曾在碼頭上下貨、協勤兵員上下船，青春的汗水揮灑於海際，是許多阿兵哥的共同回憶，聽聞拆除消息，不少官兵重回現場巡禮，憶當年往事。

林右昌指出，位於西6號碼頭的46運指部行政大樓，未來將興建多功能商務大樓，成為基隆港西岸的新國門地標，拆除作業完成後，會先整平作為停車場及辦理藝文活動，如今年10月2日至11日的基隆城市博覽會，會場就選址於此。

基隆市長林右昌表示，期大樓完工後能成為國門新地標，見證基隆港市蛻變。（基隆市政府提供／黃婉婷基隆傳真）

林右昌說，目前中山一、二路周邊，包括西7碼頭倉庫皆已進行現代化整建，西2、西3倉庫也搖身成為新郵輪轉運中心，再加上西6碼頭即將興建的多功能商務大樓，未來西2至7碼頭將成為商務、觀光廊帶，整個基隆港正在大幅蛻變中。

基隆港務分公司表示，大樓拆除工程於今年3月23日決標，工期為90天，拆除、整地工作預計於8月完成，完工後將配合都市計畫變更，辦理各項招商業務，並結合「基隆港西2、西3倉庫旅客中心修復再利用工程」，將基隆港西岸內港區朝向旅運、文創、觀光商業轉型發展。

(中時 )