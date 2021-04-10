高市刑大逮獲詐騙集團車手，向上溯源查出詐騙集團利用擬真網站，騙人投資黃金或澳門彩票，1個月就有至少4人被騙近千萬元；警方追查受騙人資料，竟發覺詐騙集團另利用面貌姣好、身材火辣的女成員，騙網友玩脫衣遊戲，側錄影像要脅匯款，全案依詐欺罪送法辦。

高市刑大指出，公務人員退休的吳男和在某公司擔任高階主管的張女，日前在通訊軟體接到加好友訊息，他們與對方交談後，受邀進入詐騙集團自設「RF INTERNATIONAL」和澳門旅遊娛樂公司擬真網站，分別投資黃金、澳門彩票等，當吳、張兩人先把小筆投資款滙入帳戶後，詐騙集團便在他們帳戶輸入假獲利金額，營造賺錢假象。

詐騙集團剛開始在吳、張等人的帳戶輸入假獲利金額，到3月底，吳、張等人大筆投資後想獲利了結，才發現帳戶上的金額根本領不出來，與他們聯繫的人也從此在通訊軟體上消失，吳被騙近400萬元、張女損失300多萬元，另2人分別被騙100多萬元。

警方追查吳、張等人匯款的人頭帳戶，查出23歲穆姓及謝姓和24歲吳姓等3名男子，涉當詐騙集團車手領走匯款；日前分別至大樹區、仁武區，逮捕3人到案，其中穆男涉帶頭領匯款，吳男曾1天內幫詐騙集團盜領400多萬元，謝男身上還帶著求來的符保平安，仍躲不過警方查緝。

警方擴大深入追查後發現，除了投資詐騙外，該詐騙集團還利用成員中的辣妹，在交友網站與男網友視訊互動，引誘男網友玩脫衣遊戲，趁對方脫衣「露鳥」後側錄影像，事後恐嚇不匯款就把裸露影像流傳出去，至少2名男子也曾匯3至5萬元到人頭帳戶，目前警方正擴大清查中。

警方將全案依詐欺罪移送高雄地檢署，穆男經檢方聲押獲准，謝、吳2男子10萬元交保。

(中時 )