台北一名在通訊行工作的男子阿雷（化名），2019年幫女友閨蜜修手機，阿雷在備份手機資料時，從通訊軟體中看見「援交」關鍵字心生疑惑，想不到意外發現女友從事賣淫工作，且還樂在其中，氣炸的阿雷向警方報警，結果破獲背後龐大賣淫集團。

阿雷當時幫女友閨蜜小花（化名）修手機，備份時看到LINE對話記錄，發現女友與小花一起賣淫，其中包括許多上流人士，像是富商、律師等，且女友非常熱衷這份工作，甚至賺得錢比自己還多，讓阿雷難以置信。

且阿雷平常與女友感情融洽，更是無法接受女友賣淫，因此拿對話紀錄到警局報案。經調查，阿雷女友是透過另一位女性友人小姬（化名）仲介，下海做援交，小姬原本屬於賣淫集團裡的小姐，因為小模等級的外表、加上服務不錯，累積固定客源後，小姬決定自己出來接客，由於小姬專挑上流客人，收入頗豐，因此找上閨蜜們一起下海撈錢。

至於酬勞，阿雷女友與小花每次接客，價錢大約1萬8000元至4萬元不等，小姬則收取約3千元到7千500元的仲介費；不過警方繼續追查，原來小姬上面還有一名最大「老闆」，是年僅20多歲的楊姓女子，援交價格從8千元到2萬元不等，楊女則抽大約3千到8千元報酬，其餘分給當天上班女子。

台北地院審理此案，小姬與楊女坦承犯罪，最後依妨害風化，判楊女5個月徒刑、得易科罰金15萬；小姬判5個月徒刑、緩刑2年，並向公庫支付5萬元，而檢方經上訴，日前遭法院駁回，全案確定。

(中時新聞網)