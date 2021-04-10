不少時尚配件材料來源皆是取自活體動物，但為了一時的美麗風尚，背後卻要犧牲無數如：狐狸、鱷魚等野生動物，因此不少真皮商品也逐漸為大眾所詬病及抵制；中國北京市警局大興分局員警，近日於機場查獲大量點翠首飾，更在犯罪嫌疑人王姓男子家中起獲多隻翠鳥標本及翠鳥羽毛，王男遭逮捕時仍不認為自己有錯，行徑令人髮指。

員警查獲大批翠鳥羽毛製成的首飾。（圖／翻攝自中國長安網視頻）

根據《中國新聞網》報導，北京大興分局員警經民眾舉報，得知王男欲攜帶大量翠鳥飾品搭乘飛機離開北京，一早派員在機場蹲守，果然成功攔截王男，「當時在安檢口發現一名手提飾品箱的嫌疑人，當場查獲了88件飾品，（嫌犯）帶著這些飾品想要前往外地。」

警方隨後在王男家中發現大量翠鳥標本及羽毛，還有為數不少的翠鳥頭、身和翅膀分離的殘破身軀，「這個（頭和身體）應該是這樣拚上的，相當於是一個鳥的平面圖，從後背開始鏟下去之後，兩個翅膀一個後背，頭就像標本一樣取下來了。」員警將發現的鳥羽翻面發現，羽毛下方竟然還連著皮，「直接是把皮撕下來的，可想而知這隻鳥在死的時候有多麼痛苦」。

翠鳥遭取毛過程相當殘忍。（圖／翻攝自中國長安網視頻）

警方將起獲的首飾配件送往專業部門鑑定，證實88件首飾品項中，有百分之90以上為「點翠飾品」。遂立即將王男依涉嫌危害珍貴瀕危野生動物進行拘留。據了解，翠鳥的身體顏色以亮麗的藍綠色為主，可說是大自然裡會飛的藍寶石。而所謂「點翠工藝」，就是製作飾品時，由翠鳥身上活活拔取羽毛，藉以保證顏色的鮮豔華麗；加工製作的點翠飾品，則由於成品十分大氣華美，受到不少人喜愛。

點翠飾品相當精美華貴，受到不少人喜愛。（圖／翻攝自中國長安網視頻）

新聞曝光後，許多網友紛紛留言痛批，「『拒絕帶血的美麗！』這樣太殘忍」、「現在有很多仿點翠，甚至可以用絨花做出點翠效果，不要去傷害翠鳥了」、「以前沒材料裝飾才用鳥羽，現在物資豐富還要傷害動物就屬於無良無知惡俗」、「技藝沒錯，但如果以傷害野生動物的性命換來，不要也罷」。

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(中時新聞網)