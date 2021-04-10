「網拍女神」陳泱瑾（Grace），過去擔任網拍模特兒成名，婚後生下一雙兒女Toby和阿明，平時樂於分享生活和育兒日常的她，近來發布幫女兒慶生的影片，沒想到兒子卻搶先一步吹熄蠟燭，讓身為壽星的女兒臉色一沉，她見狀立即出聲安撫，卻引起網友不滿，認為她不夠尊重女兒，事後她也PO出完整影片解釋原因。

陳泱瑾分享全家人幫女兒Toby慶生的影片，正當一家人幫她唱生日快樂歌時，兒子阿明竟搶先女兒Toby一步吹熄蠟燭，這讓Toby當場臉垮下來，表情不悅表示：「為什麼是弟弟吹」，她則表示：「再點一次就好啦」，未料此處理態度，竟引發部分網友不滿，認為她完全不重視女兒感受，事後陳泱瑾PO出完整影片，強調有補唱生日快樂歌和吹蠟燭，女兒也開心許下3個願望。

此外，陳泱瑾強調老公在鏡頭外有教育兒子一番，原本打算不讓兒子吃蛋糕當懲罰，女兒一開始也還在生悶氣，不想跟兒子分享蛋糕，但許完願後還是要兒子過去一起吃，見到兩人和好如初，她也藉機教育兩人，希望兩人能夠互相扶持、陪伴，否則哪天父母不在了，至少發生什麼事還有人討論，更舉例自己和兩人的舅舅就是這種相處模式。

對此，網友也對陳泱瑾的處理方式大表贊同，更留言反擊酸民：「父母處理EQ很高了耶，不是立刻當著孩子的面又吼又叫」、「我覺得每家都有不同的教育跟相處模式，人家都覺得ok了，場外人有什麼立場去干涉人家生活」、「每個家庭有不一樣的教育方式跟彼此間的默契，由不得他人來批評指導」。

(中時新聞網)