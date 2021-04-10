kiriman temen dari MAN Turen, Kabupaten Malang pic.twitter.com/zSS52MSdga — диас (@dyasbp) April 10, 2021

Gempa Malang , rumahku blitar temboknya runtuh

astaghfirullahalazim 😭 pic.twitter.com/bUIngAbotG — ‏‏زولفا (@zlfannd) April 10, 2021

據美國地質調查所表示，印尼爪哇外海於當地時間10日14時(台灣時間10日15時)，發生規模6.0強震，深度約82.3公里(歐洲地中海地震中心則估計85公里)。目前尚無災情傳出；但當地居民表示，地震發生時劇烈搖晃約4至5秒，十分駭人。

USGS指出，這起地震發生在東爪哇瑪琅(Malang)西南方45公里處，深度約82.3公里。不過，歐洲地中海地震中心卻表示，這次的地震規模約5.9(一開始測得為6.8，隨後修成5.9)。瑪琅官員塞蒂永諾(Bagyo Setiyono)表示，正釐清地震是否造成任何災情，目前還未發出海嘯警報。

根據新加坡媒體指出，迄今仍無人員傷亡傳出；不過強震讓擁有數百萬人口的瑪琅劇烈震動。當地居民表示，「地震強而且持續了很長時間，身旁所有東西剎那間都劇烈搖晃」。從社交媒體的發文來判斷，包括東爪哇的巴芝丹(Pacitan)、勿里達市(Blitar)，以及度假勝地巴厘島，都感受到地牛翻身的威力。

印尼因其位處於板塊碰撞處，故頻頻發生火山與地震。2018年，印尼蘇拉威西島(Sulawesi island）發生規模7.5強震，連同隨後而來的海嘯，造成逾4,300人死亡或失中。2004年12月，蘇門答臘島沿海更發生規模9.1地震並引發海嘯，造成22萬人死亡；其中，印尼人約有17萬人喪生，也讓這場災難名列有史以來最致命的自然災害之一。

(中時新聞網)