南投縣政府稅務局舉辦「稅稅平安」租稅宣導。（南投縣府提供／盧金足台中傳真）

南投縣政府稅務局舉辦「稅稅平安」租稅宣導，將民眾捐出的發票，全數轉贈竹山玫瑰啟能中心，代表將民眾滿滿的愛心送出，散播溫暖到社會上需要關懷的各個角落，稅務局還發送紫南宮最搶手的錢母及發財米，鼓勵參加民眾捐發票。

結合在地社區資源，鼓勵參加民眾捐發票，在推廣民眾養成消費拿發票及統一發票兌獎APP等行動e化新服務外，也將民眾捐出的發票，轉贈竹山玫瑰啟能中心。

稅務局為增進民眾對租稅知識的了解，宣導新頒修的法令及推廣行動支付等e化新服務，同時提倡假日健康休閒活動，10日上午在竹山鎮紫南宮水濂廣場舉辦「稅稅平安」推行統一發票暨行動支付租稅宣導活動，落實防疫進場實名登記全程戴口罩，仍吸引大批民眾熱情參加。

在地的富州社區理事長陳朝焚特別陪著高齡95歲的許清華體驗闖關遊戲，老人家開心的舉著打卡板拍照笑開懷。

領到錢母的吳先生說，住台北的他回竹山掃墓，剛好聽說捐發票就送排隊都很難拿到的錢母，拿到錢母真開心；家住延祥里的廖小姐也說，捐發票做愛心還有豐富的錢母等宣導品可拿，以及超值的摸彩大獎，假日來紫南宮拜拜並響應租稅宣導很值得。

稅務局發送紫南宮最搶手的錢母及發財米，鼓勵參加民眾捐發票，還有豐富的宣導品，鼓勵民眾下載行動支付APP及統一發票兌獎APP和體驗租稅宣導闖關遊戲，還有太鼓、歌唱 表演、薩克斯風表演、打擊樂團等等精彩表演，而包括竹山地政、戶政事務所及國稅局竹山稽徵所也都設攤宣導各自貼近民眾的業務服務項目。

稅務局長吳毓紘指出，捐發票送愛心兌換宣導品及摸彩券，還有租稅闖關、下載行動支付APP、統一發票兌獎 APP 送好禮及政風法令宣導、有獎徵答，其中廉政闖關小遊戲搭配生動活潑的宣講，深入淺出的將「廉潔」、「反貪腐」等概念傳達給參與民眾。

(中時 )