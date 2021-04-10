國立陽明交通大學10日舉辦交大日開幕式暨傑出校友頒授典禮，吸引上千名校友家眷返校參與盛會，虛擬角色妮酷也現身校園，透過360度環景技術帶領校友深入校園角落，探索陽明交大的嶄新面貌。

校長林奇宏表示，陽明交大是一所年輕的學校，但承載了交通大學及陽明大學的歷史，培育無數對社會有貢獻的校友，擁有光榮歷史的我們也正在寫下歷史，陽明交大行政團隊會在既有基礎上持續邁進，開創嶄新的未來。

交大校友會理事長郝挺恭賀7位傑出校友，在專業領域中出人頭地，在世界各地發光發熱，更難能可貴的是，發揮交大人飲水思源精神，持續回饋母校。

獲表彰的七人為，中華開發生醫創業投資公司董事長何俊輝、彥陽科技董事長兼執行長吳銘雄、晶達光電董事長李英珍、聯發科副總經理莊承德、中國建築經理公司董事長鄭重、智易科技執行副總盧豐裕及華固建設董事長鍾榮昌。

校內的圖書資訊中心六樓共享空間同時正式啟用，設計空間依動態、靜態模式，規畫數位討論室、研習閱讀區、學術展演發表區等，作為師生自主閱讀、學習或會議討論、合作共創的場域。

現場展間也展出陽明交大校區介紹、圖書資訊中心演進歷程、校園空間裝修成果、青春校園偶像妮酷等，讓校友更貼近持續進化中的陽明交大。

校園內活動滿滿，包括系友回娘家、美食市集、園遊會、社團表演＆演唱會，還有校園美學探索活動，吸引許多校友帶著孩子完成任務，熱鬧非凡。

(中時 )