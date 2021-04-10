竹南鎮9日為分區限水第2天，中美里1間民宅下午傳出火警，3樓神明廳及屋內房間一片焦黑。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮實施分區供水第2天就發生住宅火警，所幸消防隊馳援，火勢很快撲滅，未造成人員傷亡。停水期間消防用水備受考驗，消防局第2大隊大隊長曹春風指出，停水期間只要儲水量夠加上救火戰術運用得宜，不但能迅速滅火，還能節水。

曹春風以9日下午4時50分，發生在竹南鎮中美里的住宅火警舉例說明，指出當時出動消防車組，共有1輛12噸的水庫車及2輛分別為3噸、1.5噸的水箱車馳援，合計有16.5噸用水，抵達現場發現住宅3樓神明廳起火，大量濃煙竄出，立即布1水線外部過渡射水30秒，另1線到入室到神明廳滅火。

竹南鎮9日為分區限水第2天，中美里1間民宅下午傳出火警，3樓神明廳及屋內房間一片焦黑。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

曹春風表示，非停水期間出水瞄子設定為每分鐘出水100加侖，停水期間調降為每分鐘出水60加侖，搭配戰術滅火，中美里的住宅火警案短短15分鐘就將火勢撲滅，總共用了約900加侖的水，換算約為3500公升的水，與未停水期間相比，因消防栓給水，瞄子出水量大，這場火警至少用掉3780公升的水。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風指出，停水期間瞄子出水降為每分鐘60加侖，瞄子流量有刻度可調。（苗栗縣消防局第2大隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

曹春風指出，戰術滅火就是射水製造1個灑水頭，剛到場時優先將水直線打到天花板，藉由撞擊變灑水頭，火熄剩煙即可停止，溫度下降一半約30秒後過渡射水，只要1水線到3樓室內射水即可，能節省很多水。

曹春風表示，過多的水損等同火災燃燒的財損，停水期間鄰近的消防隊也會到場支援，滅火後的缺水額度，由頭份、造橋支援的水庫及水箱車供水，加滿後返隊，再不足時會採用就近備用水源，包含灌溉渠、游泳池、池塘等共23處。停水期間增加救援難度，消防局呼籲民眾慎防火災發生。

(中時 )