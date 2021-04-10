黎新公園好好玩！主體性攀爬遊具、水環境教育寓教於樂。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯黎新公園（公93）長出巨無霸的大西瓜？很多民眾看到公園新穎遊具大呼「太可愛了！」建設局將組合式遊具汰換成全國首座多元組合攀爬遊具，外觀像西瓜的攀爬架具有綜合性遊戲功能，促進孩童身體協調性，由於公園前身為黎明水資源回收中心，還利用舊有設備導入水環境教育主題及設施，讓民眾在遊園中認識水循環知識。

建設局長陳大田指出，共融式遊戲場為確保所有兒童的遊戲權，公園內設置沙坑區玩沙桌並引進輪椅盪鞦韆，因應身障人士行動需求，特別將底部防墜緩衝地墊調整成適當緩坡，讓輪椅族群更輕鬆參與遊戲。

黎新公園設有外觀像西瓜的攀爬架，由最底層的漫步繩索、空中彎月椅、三腳踏環、螺旋滑竿等遊戲模式往上活動，中層結構規劃攀爬網、彈跳膜、吊床等設施，最頂端安排空中瞭望台，可高空俯瞰公園全區風景，期望透過攀爬活動促進孩童身體協調性，啟發五體感官，還設置兩組七階音樂管，公園遊具多元有趣。

台中市府利用舊有設備導入水環境教育主題及設施，讓民眾在遊園過程中了解早期氧化渠道的紋理，認識水循環知識。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

共融式遊戲場為確保所有兒童的遊戲權，公園內設置沙坑區玩沙桌並引進輪椅盪鞦韆。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

市府也利用舊有設備導入水環境教育主題及設施，讓民眾在遊園過程中了解早期氧化渠道的紋理，認識水循環知識。

針對水資源工程建設規畫培容，力邀台中教育大學、荒野保護協會台中分會、GEEP APRC研究員等專家學者合辦教程活動及工作坊，號召黎明城鄉發展協會、李科永紀念圖書館志工上課，培育南屯區水資源教育志工。

台中市南屯黎新公園（公93）搖身一變成為有溫度的都市公園。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

陳大田表示，舉辦「公園探險記：認識水撲滿」、「中水回收及滯洪池的功能」、「會吸水的大水怪公園：水要跑去哪？」等水資源活動，吸引民眾探索公園建設及自然生態，打造與社區環境共融的無障礙公園。

(中時 )