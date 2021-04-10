大陸國家市場監管總局今（10日）宣布，依法對阿里巴巴集團控股有限公司裁罰182.28億元人民幣（折合新台幣約790.8億），大陸官媒表示，此次懲處是為強化反壟斷和防止資本無序擴張的措施，並非否定其在經濟社會發展的重要性，規範是為了更好的發展，「扯袖子」也是一種愛護。

大陸監管機構宣布決定對阿里巴巴集團予以182.28億元人民幣的裁罰，指阿里巴巴集團自2015年以來，濫用其在市場上的地位，實施「2選1」的壟斷行為；在裁罰結果出爐後，阿里巴巴集團發表聲明，表示「誠懇接受，堅決服從，並強化依法經營，進一步強化合規體系建設」。

根據《央視網》報導，針對此次對阿里巴巴集團的裁罰，是對平台企業違法違規行為的有效規範，不代表否定平台經濟在社會發展中的重要性，也不代表國家對平台經濟發展態度有所改變。

該報導稱，針對違反《反壟斷法》的經營者，應處以其上一年度銷售額百分之一至十不等的罰款，監管機構綜合阿里巴巴違法行為性質、持續時間等因素，處以2019年大陸境內銷售額4557.12億元人民幣4%的罰款，即182.28億元人民幣。

該報導表示，此次的裁罰，是對企業發展的一次規範扶正，更是對市場公平競爭的環境一次有利的維護，「為了更好的發展，扯袖子也是一種愛護」。

(中時新聞網)