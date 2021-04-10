富邦悍將今天做出球員異動，將投手林逸翔下放二軍，拉上明天將先發的江國豪，總教練洪一中表示，林逸翔的異動是昨天就做的決定，這是原本的安排。

林逸翔今天被週刊爆料，說他對妻子與1歲多的女兒棄之不顧，還與岳父母失和，還想迫使妻子離婚。

今天中職官網公布球員異動，江國豪上一軍、林逸翔下二軍，洪一中表示，這是純為戰力的安排，昨天就已經決定，「林逸翔球速雖然有進步，但控球問題還是沒有改善。」林逸翔本季在一軍出賽2場、失3分。

富邦明天將推出江國豪先發，洪總表示，目前沒有局數或用球數的限制，視戰局情況做調度；投手教練吳俊良也說：「這禮拜都有跟在他身後，關注他的情況，確定沒問題。」

而去年右手肘動刀的投手郭俊麟昨天也進行站立牛棚，洪總說：「目前他投球狀況約6、7分力，感覺狀況滿不錯的。」另外育成洋將優瑪也已經出關，目前已經隨二軍練球。

(中時 )