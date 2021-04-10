第4屆亞太創新高峰會今在板橋新板希爾頓酒店登場，經濟部長王美花、衛福部長暨婦權基金會董事長陳時中、行政院政委唐鳳與羅秉成、侯友宜共襄盛舉。(許哲瑗攝)

第4屆亞太社會創新高峰會今日登場，新北市長侯友宜、衛福部長陳時中連袂出席，陳時中致詞時先致謝侯友宜促成盛會的舉辦，並呼籲大家從疫情得到教訓，「不只創新，還要學會尊重環境」；侯友宜則闡述新北市「做大市、做大事」的霸氣，向台下多位中央官員喊話，「很多政策在中央還沒有擬定前，新北市就先開始做了！」

第4屆亞太創新高峰會今在板橋新板希爾頓酒店登場，經濟部長王美花、衛福部長暨婦權基金會董事長陳時中、行政院政委唐鳳與羅秉成、侯友宜共襄盛舉；活動主軸從「投資亞洲」出發，聚焦「女力」、「青創」及「城市永續」等特色元素展開論壇，集結80個新創生、食農、教育及健康照護等市集攤位，讓參與者掌握社創產業投資脈動。

陳時中被是為民進黨布局下屆新北市長的黑馬人選，今與侯友宜合體備受專注，會場意外發生小插曲，侯友宜原排定會後才訪，但因陳時中會前遲到，侯臨時決議提早受訪，受訪途中陳時中抵場，氣氛一度尷尬，最後兩人點頭致意，陳便快步進入會場，待論壇結束才受訪；兩人論壇座位分別安排在羅秉成兩側，互動冷淡。

王美花致詞時以水情危機為例說，很多企業都深知水循環利用的重要性，過去再生水使用率低、買主難尋，如今政府已經媒合2家再生水廠商提供企業抗旱，讓台灣朝永續環境前進。

王美花致詞時以水情危機為例，支持台灣朝永續環境前進。（許哲瑗攝）

「不只創新，更要學會尊重環境！」陳時中說，疫情讓大家看見貧富不平等造成疫苗的不平等，在有些地方造成很大的災難，大家要從這次的疫情中學會教訓，在創新與永續概念間，學會尊重自然環境；衛生醫療不只是疾病的救助、新藥的發展，重要的是公共衛生體系的建立，才能建立一個韌性的社會。

侯友宜隨後致詞指出，中央很多政策在擬定、甚至還沒擬定前，新北市就先開始做了，包括今年活動談的永續發展，聯合國永續發展目標17項目標，新北市是全台灣第1個、全世界第10個發表「地方自願檢視報告」的城市，引起紐約等國際大城市關注。

侯友宜也說，面對氣候的變遷，他在3年前參選新北市時就提出氣候變遷對策委員會，強調清潔能源、減碳、永續環保；就任新北市長後，不只推動SDGs通過聯合國認證，還參加脫煤者聯盟，要讓新北市在2022年變成無煤的城市，「在中央政策還沒有定目標，新北市能先做的他就要先做」。

唐鳳期盼未來台灣的企業，能共創更有趣的過程與結果。（許哲瑗攝）

(中時 )