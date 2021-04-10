台鐵408次太魯閣號4月2日事故，造成嚴重傷亡，政府民間發起捐款，國民黨江啟臣10日至袁淳修靈堂捻香並慰問家屬，今天被問及針對政府發起捐款引發不少疑慮，江啟臣表示，不管是捐給罹難者家屬或政府捐款帳號，都是個人的心意與決定，其收受捐款的單位，也務必要清楚交代捐款流向，避免愛心被濫用。

國民黨主席江啟臣指出，上午先到袁淳修豐原老家慰問袁的母親，所以直接給一筆慰問金，但是捐款他覺得就是每個人的心意，是不是捐給政府的帳號，或者捐給其他團體，這都是大家自己的決定。

江啟臣說，那只要有收受捐款的單位，不管是政府，或者是民間的機關團體，都一樣務必要清楚交代所有捐款的流向他相信很多愛心人士，絕對不希望自己的愛心被不明不白的、不清楚的被運用。

現場有袁淳修的同事當場請命，請江盡力協助，將在這次事故殉職的司機員袁淳修、助理司機員江沛峰提報入祀忠烈祠。江說，在交通委員會中提案全數通過沒有異議，將依「忠烈祠祀辦法」相關規定，將2人提報入祀忠烈祠。

(中時 )