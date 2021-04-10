吳濁流文藝營嘉年華，吸引很多家長帶著野餐墊，與孩子共同席地而坐，邊畫畫邊欣賞音樂。（羅浚濱攝）

為讓文學與閱讀走出戶外，由財團法人新竹縣文化基金會主辦、縣文化局承辦的「吳濁流文藝營嘉年華」，10日在東興圳景觀公園熱鬧登場，兒童寫生比賽就吸引500多位小朋友參加，大小朋友能逛市集看好書外，還能聽音樂看表演，會場樂歡連連。

東興圳整體景觀再造計畫第一期工程，3月初拆除圍籬正式開放，呈現多樣生態景觀和開闊的水圳風貌，10日首度舉辦「吳濁流文藝營嘉年華」，吸引很多家長帶著野餐墊，與孩子共同席地而坐，邊畫畫邊欣賞在地傑出樂團黃子軒與山平快、愛客樂樂團、新竹縣立交響管樂團帶來演奏的音樂。

Mr.Yes小丑劇團的逗趣演出，讓圍觀的親子笑聲連連，大小朋友並可體驗木箱打擊，欣賞身聲劇場帶來的有趣親子劇，讓參加的民眾多說，東興圳真的很漂亮，縣府可以在此多舉辦親子活動。

吳濁流文藝營嘉年華，Mr.Yes小丑劇團表演，歡笑聲不絕。（羅浚濱攝）

現場的行動書車擺設吳濁流作品專區，讓更多人認識這位客家詩人，限量動物悠遊卡借書證則很快申辦一空。

沿線並有很多手作攤位，有竹北最美書店之稱的「或者書店」，準備「森林保衛戰」與「海洋危機」2款知識型桌遊，免費與大小朋友同樂。

吳濁流文藝營嘉年華，大小朋友體驗木箱打擊。（羅浚濱攝）

文化局為讓民眾了解東興圳之美，特別介紹東興圳景觀再造計畫拆除原本水泥圳道，改用砌石、卵石散鋪方式，便於植物生長及魚類躲藏，創造多樣化的生態棲地環境，沿線設置步道、平台、棚架，讓人與水更親近。

此外，為避免乾旱少水造成魚群存活困難，設置水井、水閘門調節水圳水位，還有水循環系統增加水圳淨化功能。現場還有集點換好禮活動，讓民眾透過遊戲認識東興圳，集章完成就可得到限量好禮，吸引許多大小朋友參加。

(中時 )