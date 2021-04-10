太魯閣號事故發生後，意外掀起政院遲未核定前年普悠瑪號事故台鐵總體檢報告爭議。前民進黨立委郭正亮表示，因為蘇貞昌遲遲沒核定，交通部忍不住將報告披露給媒體，行政院才公開報告，但卻仍沒有真正核定，他更直言蔡英文總統被行政院騙了，並質疑蘇貞昌，是否真的有做到報告內容的項目？

郭正亮9日在網路節目《正常發揮》中表示，林佳龍也是講了大實話，他希望行政院能夠成立改台鐵革推動小組，但蘇貞昌始終沒有同意，政務委員張景森寫完報告交上去後，遲遲沒有核定，一直到2020年選舉完也沒核定。

郭正亮指出，該報告並不是主動放到交通部的專區的，2019年1月 18日報告寫完之後，林佳龍就希望趕快公布，並由院來核定，但就遲遲不核定，主導報告的張景森也很生氣，最後他們受不了，在2019年9月8日的時候丟給媒體，且林佳龍在2019年2月時也接受過媒體訪問，但因院長沒核定不方便公布。

郭正亮透露，經過媒體報導之後，行政院有壓力，結果就叫交通部把報告放在專區，但放專區不等於核定，純粹做一個報告沒經過核定不是政策，就只是交通部或政委主導 內部研究參考報告而已，並沒有強制性，「羅秉成為了幫蘇貞昌圓謊，說那144項已經做了109項，這根本就是狗屁」。

主持人王又正聽完後表示，「糟糕，連總統都這樣說」，郭正亮則回答，「她就是被騙了嘛」。接著，王又正又說，「蔡總統，妳被行政院騙了！」而郭正亮則忍不住直言，沒有核定哪有所謂的在執行中？各部會報告太多，只要沒行政院核定 就是參考而已，他更質疑行政院具體是執行了哪109項？是不是剩下的35項是最重要的？要不要來核定一下？「比如說邊坡安全設計，這項就沒做，在報告的第76頁，請蘇院長看一下，76頁全部你有做嗎？」

【太魯閣號出軌】郭正亮獨家爆料!交通部不滿蘇貞昌遲未核定報告 先給媒體曝光

(中時新聞網)