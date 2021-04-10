配合台中捷運綠線本月25日正式營運，台中市交通局重新盤點市公車路網規畫，除新闢5條新公車路線外，更針對與捷運重疊性高的800路、53路公車做大幅度調整，未來這兩路公車將改名為「綠1」至「綠3」，轉型作為捷運接駁公車，盼藉此強化捷運與聯外公車的接駁服務。

交通局指出，從4月26日開始，原規畫為捷運綠線先導公車、行駛北屯總站到仁友停車場的800路將改名為「綠1」公車，其起訖點不變，但因先前階段性任務已完成，將調整其與捷運重疊路段為以跳蛙方式停靠捷運車站，其餘部分路段則改行駛漢口路、大墩路等地區，沿線並將增停既有公車站點。

至於原本行駛文心路與文心南路、從太原車站開到霧峰區台灣省議會的53路公車，其路線因為與捷運綠線有極高度重疊，交通局決定將53路切割為南、北2段，其中的北段改名為「綠2」、行駛太原車站到捷運文心森林公園站，南段則是「綠3」、只行駛台中市議會到霧峰省議會，藉以提升2條路線的服務效益。

交通局長葉昭甫表示，800路及53路公車營運至今已培養不少習慣搭乘的民眾、運量穩定，透過重新調整2條路線、將其整合進整體公共運輸系統內，可避免捷運、公車的資源重複，也強化捷運聯外轉乘，未來將會持續滾動檢討公車路網與民眾需求，再作適宜調整。

此外，捷運綠線除沿文心路行駛，其沿線也經過松竹路、北屯路及建國北路，葉昭甫說，這些路段有許多平行、垂直的公車路線可提供民眾轉乘需求，交通局除透過調整高度重疊路線、微調10條既有路線強化接駁需求，也增闢新公車路線因應。

交通局指出，另也針對新興重畫區、水湳經貿園區與精密機械科學園區等新闢捷運接駁公車路線，包括701路從豐原東站至新建國市場、248路行駛新烏日車站至大里區修平科技大學、83路則串連捷運文心森林公園站至仁友停車場，另922路行駛北屯區行政大樓至大坑九號步道、525路行駛台中刑務所演武場至社口。

(中時 )