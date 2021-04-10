沈姓男子上月底工作時突然倒地不起，但救護員獲報到場時沈男已失去生命跡象，4名到場的消防員中，有3人是剛分發未滿1年的新血，仍發揮專業全力救人，就算沈男恢復心跳後劇烈嘔吐仍不慌亂，順利從死神手中把沈男救回，沈男靜養2周已返回工作崗位，特地到對上感謝。

大園消防分隊員劉尚文、王亞中、柯丞浩及郭育誠，3月20日接獲報案稱沈姓男子在自家店內工作時，突然倒地失去意識，同事緊急叫救護車，大園共出動2車4人前往馳援。

4人到場後發現沈男已呈現OHCA(到院前心肺功能停止)，立即施行CPR、現場電擊2次等急救處置，5分鐘後沈男恢復自發性循環，緊急送往醫院持續搶救，即使沈男因恢復生命跡象後在救護車內躁動、劇烈嘔吐，救護員仍無畏艱難，盡心盡力的保護、搶救。

鬼門關前走一遭的沈男經2個星期的治療後，腦功能恢復良好出院且重返工作崗位，特別到隊上致謝，和大家歡慶重生，才知道劉尚文、王亞中和郭育誠都是剛受完消防訓練未滿1年的消防新秀，雖然年資淺仍臨危不亂，不但撿回一命，也恢復良好。

大園消防分隊員郭育誠（左一）、王亞中（左二）、柯丞浩（右二）、劉尚文（右一），成功將OHCA的沈男救回，分隊為他慶祝重生。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

年資未滿2個月的王亞中深感振奮，笑說順利成功救回患者生命，讓他更熱愛且認同這份工作。大園分隊長陳偉博說，身為一位消防人員最大的榮耀就是能親手挽救生命，相信這份榮光會伴隨著這些鳳凰新血並督促著他們在消防的路上勇敢前行。

第三消防大隊長殷明坤表示，近年來消防局持續推廣全民CPR，民眾都能利用星期一晚上到消防隊來學習CPR，也持續加強民眾報案時派遣員的線上CPR指導，讓桃園市的OHCA患者的急救成功率逐年提升，未來也將持續提升緊急救護品質，完善各項救護裝備器材及強化救護人員專業能力，積極打造使民眾安心生活的環境。

(中時 )