女星琳妲（林羿禎）是中華職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls成員之一，天使臉孔加上魔鬼身材，被不少球迷冠上「啦啦隊女神」封號；不久前琳妲才因為比基尼穿反引起討論，日前揪了另外5名樂天女孩到民宿慶生，6位女神穿泳裝畫面超惹火，有網友興奮表示「畫面滿滿奶香味」。

琳妲在8、9日和同是樂天啦啦隊的李恩菲、沐妍、伊伊、慕霏和小帆，到美濃民宿聚會，為了幫牡羊座的女孩慶生，6位女神都換上性感泳裝，在民宿泳池裡玩得超嗨。

琳妲和另外5名樂天女孩一起到民宿玩樂。(圖/ 摘自琳妲-林羿禎IG)

6女神一彎腰讓網友看了都快噴鼻血。(圖/ 摘自琳妲-林羿禎IG)

而琳妲除了在文中祝牡羊座的生日快樂，也開心地說，「放鬆大笑無顧慮，願我十年後手機裡還是滿滿的你們」，無論從照片和字句中都看出樂天女孩們的好感情。

6位女神穿泳裝在泳池拍了各種美照，把她們火辣身材一一完美呈現，背影照也能看到她們的美尻，還有其中一張6人對著鏡頭彎下腰，6對超兇上圍瞬間填滿螢幕，美暈大票粉絲；網友看完這組美照簡直被迷倒，紛紛熱情留言，「我聞到夏天的氣息了」、「鼻血狂噴」、「隔著螢幕都能聞到奶香味呢」、「畫面真香」、「這一群顏值過高」。

(中時新聞網)