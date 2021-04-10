守護珍貴歷史文化資產，苗栗縣政府辦理「2019年至2020年苗栗縣獅山前山地區宗教文物普查暨調查研究計畫」，10日上午在獅頭山勸化堂藝文展覽館舉辦成果發表會，吸引對文物保存有興趣的民眾參加，普查文物發現多件雕塑精美的泥塑神像，另外廟方所藏的「解夢觀音神像」見證台灣宗教信仰發展。

苗栗縣政府辦理獅山前山地區宗教文物普查暨調查研究計畫，針對獅山前山地區包含勸化堂在內5間廟宇中，具有文資價值潛力之文物、大型泥塑神像等物件進行普查建檔，並對具「一般古物」、「列冊追蹤」等潛力價值者進行調查研究，10日舉辦成果發表會。

勸化堂所藏的「解夢觀音神像」，除了工藝價值之外，也具有珍貴歷史價值。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府辦理「2019年至2020年苗栗縣獅山前山地區宗教文物普查暨調查研究計畫」，普查發現多件雕塑精美的泥塑神像，圖為文衡聖帝。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

文觀局指出，此次計畫普查出111案、共138件文物，發現多件雕塑精美、具有日治時期福州派風格的大型泥塑神像，雖據傳聞作者為林起鳳藝師，但經計畫團隊研究考證，認為這批泥塑神像並非於同一時間製作，而是隨勸化堂整修以及前山地區的開發分批製作，製作年代起自日治時期而至戰後。

文資科表示，泥塑神像雖無法確認是否為林起鳳的作品，仍具有其高度藝術價值及稀有性。另外廟方所藏的「解夢觀音神像」，經團隊多方考證，證實為日本埼玉縣知名佛師「立川金祿」製作，幾經波折及政治角力後，最終供奉於勸化堂，也證明勸化堂在台灣信仰中受到政府重視。

苗栗縣政府辦理「2019年至2020年苗栗縣獅山前山地區宗教文物普查暨調查研究計畫」，普查發現多件雕塑精美的泥塑神像，圖為天上聖母。（苗栗縣政府文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

文資科指出，據文獻記載，日方曾應允將玄奘舍利歸還中華民國，戰後在章嘉大師斡旋之下，1955年11月曾將舍利迎回獅頭山開善寺供奉，雖未能留下玄奘舍利，但當時一併自日本渡海的「解夢觀音」，最終留了下來供奉於勸化堂，可見勸化堂及佛教信仰對獅山及苗栗南庄地區的民眾極其重要。解夢觀音神像除了工藝價值之外，也具有珍貴歷史價值。

(中時 )