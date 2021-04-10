彰化警方重兵戒備，並首度出動600面拒馬進駐民生地下道準備將路口全面淨空，管制人流車流進出。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽鑾轎10日下午近1時40分過大度橋，進入彰化市轄區，彰化縣長王惠美、在前議長白鴻森陪同下親自接駕；今年人潮不若往年，但鑾轎移動速度仍比預定行程慢了2小時，這也是彰化縣警察局長許錫榮上任後首度遇上大甲媽勤務，今年警方首度出動600面拒馬取代優勢警力人牆，今晚6時淨空民生地下道，也顯示許對大甲媽維安勤務的高度重視。

去年大甲媽遶境因疫情延期至6月，媽祖鑾轎破天荒，上午11點準時抵達彰化縣轄，傍晚5時許天色未暗就順利通過民生地下道，創下近20多年來紀錄；加上沿路不開放稜轎腳，回程速度也提早許多，在許多宮廟駐駕時間長達2至4小時，凌晨就回到台中市，比往年早了3小時。

大甲媽鑾轎中午進入彰化市，大甲鎮瀾宮董事長顏清標全程隨行。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美、前議長白鴻森接下媽祖鑾轎。（謝瓊雲攝）

由於近年每次大甲媽鑾轎進入彰化市，總難避免推擠與暴力衝突，甚至有媒體記者被打、器材被砸，許錫榮坦言壓力大到大甲媽鑾轎起駕前1周都睡不好覺，強調今年將秉持「不躦轎、不搶轎、不燃放鞭炮」三大原則，而且對「暴力零容忍」，希望同仁們都能順利平安完成大甲媽勤務。

彰化分局副分局長李四川指出，針對民生地下道進行4大部署，包括警力300名、設置超過30個蒐證熱點，這次也使用600面交通改道、禁止停車等拒馬牌，一路從民生地下道至長興街口，全面管制人流車流進出；並由專責機動警力，若有可疑滋事份子即可當場約制、逮捕與管束。另針對大甲媽市區遶境路線，規畫500名隨行警力維安，嚴防滋事不法。

彰化縣長王惠美、前議長白鴻森接下媽祖鑾轎。（謝瓊雲攝）

大甲媽遶境隨香信徒人潮比起往年略減，但人流仍十分壯觀，鑾轎比預定行程晚了2小時才進入彰化市。（謝瓊雲攝）

因為防疫與節水措施，南瑤宮香客大樓400床位早被訂滿，而大浴室僅開放3.5小時，自晚間6時30分至10時止；另外彰化縣政府中庭大廳採實名制登記才能入內休息，府前廣場也設置沐浴車供信徒盥洗。

(中時 )