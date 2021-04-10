「儀」級棒！第5屆全國高級中等學校儀隊競賽台中登場

國防部、台中市府教育局10日在台中市舉辦「2021年全國高級中等學校儀隊競賽」中部地區初賽，22所參賽學校儀隊比賽時，融入熱門樂風等多元創新元素，展現青春活力。

為推廣全民國防教育，吸引優秀人才投效軍旅，國防部空軍司令部今日在台中市文心森林公園圓滿劇場舉辦2021活力儀起青春洋溢「第五屆全國高級中等學校儀隊競賽」中部地初賽。

22支學生儀隊參賽隊伍訓練多時，每隊都使出渾身解數角逐，來自中部地區報名參賽學校包括台中市則有包括台中女中、台中一中、台中二中、豐原高商、光華高工、弘文高中、葳格高中、斗六高中等校報名參加，各具特色。

國防部、台中市府教育局10日在台中市舉辦「2021年全國高級中等學校儀隊競賽」中部地區初賽。（盧金足攝）

參賽學校儀隊融入熱門樂風等多元創新元素，展現青春活力。（盧金足攝）

目前國內有100餘所高中職校成立儀隊，各校安排儀隊精英參與，其中，台中女中儀隊成立至今，已有百年悠久歷史，獲獎無數，享譽國際，經常前往世界各地表演，慰問僑胞，發揚女中儀隊的優良傳統，爭取佳績。

活動首先由空軍司令部安排大頭舞娃娃表演及軍儀隊操演揭開序幕，接續進行中部地區22所高中學校儀隊競賽，各隊極富創意、巧思的操槍手法，獲得全場掌聲鼓勵，受邀請表演的豐原高中熱舞社，也成為活動亮點。

國防部表示，會場周邊設置許多人才招募互動體驗攤位，介紹單位特色與任務屬性及社團活動介紹，讓學子們深入了解軍中的生活形態與文化，提供畢業後另一方面的選項。

近年來，國軍積極舉辦各項全民國防教育系列活動，嘗試透過活潑、多元方式，融合部隊實況與特色，引導青年學子認識國軍，深化全民國防的理念，期盼有志青年能選擇加入國軍，創造不凡的人生。

(中時 )