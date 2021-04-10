效力西武獅的吳念庭穩定在先發名單中，今日面對羅德擔任第五棒、一壘手，可惜3打數沒有敲安，不過有一次保送，此戰西武獅被羅德投手美馬學壓制，只靠愛斗的陽春砲、源田壯亮的安打攻下2分，以2比6不敵羅德。

此戰羅德派出美馬學先發，前3局西武獅打的悶，只有吳念庭靠保送站上壘包，西武獅則派出浜屋將太先發，不過他3局就被敲7安、失4分退場，包含被洋炮馬丁（Leonys Martin）連2打席敲陽春炮。

西武獅的攻勢集中在第5局，愛斗連續2場比賽開轟，陽春炮助西武攻下首分，近2戰敲出3發全壘打，隨後源田壯亮在得點圈有人時適時敲安，西武此局攻得2分。

只不過吳念庭後3打席都沒能見攻，分別敲處右外野、左外野、中外野飛球遭到接殺，其中第8局最可惜，源田壯亮、森友哉雙雙敲安，中村剛也選保送，1人出局滿壘局面，吳念庭敲出中外野飛球遭到接殺，沒能建功，下一棒愛斗也遭三振，西武獅沒能追加分數。

此戰吳念庭3支0，有一次保送上壘，打擊率略為下滑到2成76。

(中時 )