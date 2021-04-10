現金交易相當方便，根據中央銀行規定，由央行發行的鈔票為我國法定貨幣，不過近日一位女網友抱怨，買早餐付百元鈔卻遭店家拒收，理由竟是「錢太髒」，讓她相當錯愕，「有這種規定？」

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》上表示，早上買早餐用百元鈔付錢，早餐店阿姨卻認為錢太髒回她「不收」，讓她當場傻眼直呼，「有這種規定？」原PO隨即貼出她當時要付的百鈔照片，上面雖然沒有破損，卻有幾處髒汙。

貼文一出，網友紛紛留言，「看起來還好，看過更髒的。還是它有味道？」、「我收過賣豬肉的鈔票，血淋淋」、「有的市場買菜找的錢更髒」、「身上有這種鈔票一定都先花掉」。對此，網友也提供解決方法，「不收的話，那餐點我不要了」、「放在褲子口袋，丟到洗衣機洗，它就會乾淨了」、「你去ATM存入，再領出來就是不同張了」、「拿去娃娃機店換10元」。

不過，根據我國《中央銀行法》第13條規定，「本行發行之貨幣為國幣，對於中華民國境內之一切支付，具有法償效力。」對於人民拒收卻沒有訂定相關限制，因此店家行為並無不法。網友指出，「有疑慮的鈔票，店家有選擇不收」、「店家本來就有權利不收有毀損或是太髒的錢啊」、「收與不收是個人權力」。

(中時新聞網)