樂天桃猿昨天擊敗味全龍，以些微勝率暫時排名首位，但相較於其他4隊全壘打數，樂天目前16戰僅出現3轟，且都非外野手敲出，但總教練曾豪駒並不擔心，反倒認為可以串連比全壘打重要，還開玩笑說：「看看是外野手先開轟還是我先挑戰成功。」

中職開季至今各隊進行16至19場不等的比賽，團隊全壘打數以統一獅15轟最多，富邦悍將12轟次之，中信兄弟10轟，新軍味全龍也有8轟，而「暴力猿」打線本季卻只有3轟，林承飛貢獻2支，另1支是林立敲出。

今天賽前談到球隊全壘打產能，曾總笑著說：「就比看看是外野手打全壘打比較快，還是我的挑戰成功（電視輔助判決）比較快達成。我現在好像是連6還是連7（失敗），這真的是門學問，要跟洪總（洪一中）好好學習，我可能要裝一下鷹眼。」

事實上，目前樂天共提出10次電視輔助判決有1次成功，是3月19日針對對方盜壘，成功改判為盜壘失敗，曾豪駒認為，提出挑戰的時機就是判斷當下對球隊有利的時候，「也是要看一下球員的肢體動作，靠判斷看機率，但現在幾乎都是失敗，要好好檢討一下。」

雖然目前球隊只有3轟，但樂天團隊打擊率0.283是5隊之最，曾豪駒說：「可以串連安打比全壘打重要，當然沒有長打在得分效益上會減低，但有好的串連對球隊整體來說是好事，擊球率、安打率越來越高，相對的形成長打也會增加，不會太擔心也不會躁進。」

球隊戰績能夠越來越好，除了打擊串連外，守備失誤降低是另一大關鍵，曾總說：「今年差異在投手的表現跟守備上的穩定，分數能夠控制住，野手打起來的壓力也不會太大，守備是去年我們的缺點，春訓時當然會為此多下功夫。」

(中時 )