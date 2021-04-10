梅嶺油桐花目前正綻放，南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊在梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦「時光釀甘味—踏雪尋梅‧找情人趣」體驗活動，小朋友們親手將青梅與青芒果醃漬成美味珍饈，上了難得的一堂自然人文課。

南大附小指導老師陳怡均說，本次活動配合華醫USR深耕台南淺山地區，結合地方產業特色，攜手到楠西、玉井區「與果香共舞」。透過老農解說並傳授傳統的打果棒法「竿採青梅」與「手採青芒果」技術，讓學生親炙農業技藝，達到農村文化永續傳承。

學生們手持長竹竿體驗採梅的樂趣。(曹婷婷攝)

梅嶺百年梅園現已結實纍纍，學生們手持長竹竿體驗採梅的樂趣，學生蔡予曦說，用長竿輕輕敲打梅子樹，一陣陣的「梅子雨」落下，充滿驚喜。師生也到大湖桶聚落附近欣賞有梅嶺「四月雪」之稱的油桐花，體驗踏雪尋梅滋味。

小朋友們親手將青梅與青芒果醃漬成美味珍饈。(曹婷婷攝)

接著前往玉井芒果園，採摘有「情人果」雅稱的青芒果，矮化後的土芒果伸手就可採摘。採果後，再帶回學校進行糖漬青梅與醃芒果青DIY體驗，學生楊予晴說，「我今天學到醃芒果青要加上汽水的妙招，這樣放入冷凍庫後，吃起來才會有冰沙的口感，好酷。」

小朋友們親手將青梅與青芒果醃漬成美味珍饈。(曹婷婷攝)

中華醫大副校長孫逸民表示，透過介紹「曝、燻、醃、漬、醬」等保存食物的手法，將老祖母的生活智慧延續下去，清明前後適逢梅嶺油桐花季，學生們賞花、採梅子、打芒果，歡樂豐收滿載而歸。

(中時 )