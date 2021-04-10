台中工藝師陳金旺今年在國際舞台大放異彩，入選兩項國際陶藝雙年展！作品「流逝痕跡」入選葡萄牙Aveiro 2021第15屆國際陶藝雙年展，作品「銹然大器」入選西班牙第10屆CIUDAD DE TALAVERA國際陶瓷雙年展；讓世界看見台中工藝之美，堪稱台中藝術之光！文化局近日特別代表市長盧秀燕前往致意，表達祝賀。

工藝師陳金旺發揮取之於土地，饋之於土地的精神，將大肚山的紅土運用於現代陶藝創作，作品多次拿下海內外的獎項，技藝精湛，實至名歸。

文化局長陳佳君表示，工藝師陳金旺1963年出生於台中梧棲，自幼就對藝術有一份嚮往，職涯從拳擊手到記者，最後於2010年在大肚山打造了「窯谷工坊」，並以大肚山紅土為材，開啟與家鄉土的對話。

工藝師陳金旺在習陶的歷程中，除從事天然釉燒製研究外，亦努力鑽研自身工藝技術之純熟，並藉由實際經驗，將紅土化為坯，燒至1250°c，挑戰低溫土無法成器的說法，讓紅土因高矽沙容易滲水而被誤解為低溫土之論點得到反證。近期，更將紅土進一步昇華，挑戰做成鐵器的銹蝕肌理運用於現代陶，創造出此次入選國際雙年展的優秀作品。

陳金旺作品［流逝痕跡］。(台中市政府文化局提供)

文化局表示，2021葡萄牙Aveiro第15屆國際陶藝雙年展於2020年底開始徵件，有40多個國家的陶藝家參賽，工藝師陳金旺以作品「流逝痕跡」脫穎而出，入選爭取最高獎項，得獎作品將於今年10月於阿威羅博物館展出。

工藝師陳金旺今年也以仿鐵桶之漆銹作品「銹然大器」參加西班牙第10屆CIUDAD DE TALAVERA國際陶瓷雙年展，日前收到入選入選，得獎作品將於今年5月份在拉斐爾•莫拉萊斯文化中心與各國陶藝家作品爭輝。

陳金旺作品［銹然大器］。(台中市政府文化局提供)

台中市政府相當重視在地藝術家，對於工藝師陳金旺在陶藝創作的堅持感到敬佩，也感謝他在陶瓷工藝領域鍥而不捨的創作精神，今年入選兩項國際陶藝雙年展可謂雙喜臨門，也期待未來創作更多精彩作品。

文化局強調，市府近年來特別著重在地優秀工藝師之扶植，今年續辦第三屆台中市工藝師遴選暨駐館計畫，將申請對象聚焦在臺中市的工藝創作者，並提供高額獎金25萬元及為期一年的工藝師進駐計畫；藉此給予在地工藝師以自身技藝回饋社會的機會，期能帶動臺中地區工藝文化發展，未來市府也將秉持扶植在地藝術家的職責，為工藝師們爭取更多資源。

(中時 )