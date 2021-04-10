大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香9日晚間11點，在三聲起馬炮巨響與哨角聲下展開9天8夜遶境序幕。由中國國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、台中市長盧秀燕、前總統馬英九、鎮瀾宮董事長顏清標等人共同扶著媽祖神轎跨出廟門。顏清標之子顏寬恒跟隨鑾轎許下3個願望。罷免台中立委顏陳柏惟團隊，也趕赴現場下跪祈求媽祖罷免順利。

罷免陳柏惟團隊，向媽祖祝願祈福罷免順利。(圖/罷免陳柏惟 臉書粉專)

顏寬恒10日臉書表示，在昨日最熱鬧的起駕之後，寬恒雖然忙了一夜，依舊不覺得有任何的疲憊。對於所有信眾而言，神轎所經過的地方，都是神威庇佑之處。他說，自己在政治服務的道路上現在雖然沒有公職，但服務處的門和團隊的心意從來沒有打烊。辛苦工作一整年的大家，當然需要親身沐浴在媽祖婆的慈愛聖恩之中。

罷免陳柏惟團隊，向媽祖祝願祈福罷免順利。(圖/罷免陳柏惟 臉書粉專)

顏寬恒還說，自己跟團隊在沙鹿服務處備妥鮮花素果馨香迎駕，一拜求風調雨順，二拜求國泰民安，三拜求百姓安康。在恭送媽祖婆聖駕離開後，寬恒會繼續踏上繞境的道路，服務處會繼續開張服務有需要的各位。

罷免陳柏惟團隊10日也在媽祖遶行的台中境內，沿途設立連署站點募集連署書。並在臉書粉專「罷免陳柏惟」表示，一年一度的大甲媽祖繞境又來了！很榮幸有機會參與這個全台最大宗教盛事，跟來自全台四面八方的信徒在台中齊聚、為我們生長的土地愛的人祝願祈福真的很滿足。但為了讓第二選區不存在的立委下台，團隊很努力在蒐集連署書。

▎ #大甲媽祖繞境好熱鬧 #現場有刪Q攤位可以連署唷✨📢 ... 由罷免陳柏惟發佈於 2021年4月9日 星期五

在昨日最熱鬧的起駕之後，寬恒雖然忙了一夜，依舊不覺得有任何的疲憊（瞇一下應該不算吧） 對於所有信眾而言，我們越累，代表我們越受祝福。神轎所經過的地方，都是神威庇佑之處。寬恒在政治服務的道路上現在雖然沒有公職，但服務處的門和團隊的心意從來沒... 由顏寬恒發佈於 2021年4月9日 星期五

(中時新聞網)