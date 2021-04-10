台灣師大在109學年度大專排球聯賽(UVL)公開女一級挑戰3連霸壯舉，10日在4強戰面對昨天逆轉贏球的台北商大，儘管全場兩度落後，台師大最終仍以25比18、16、18直落三搶下女生組冠軍戰門票，距離拿下隊史第16冠就差最後一步。

台師大雖以直落三拿下勝利，拿到這個學年度12戰全勝的不敗完美戰績，但教練張恩崇坦言，此戰球隊的狀況凌亂、不符預期，「因為自己的一些失誤，導致3局裡面兩度陷入落後，失誤面也是我們需要極力解決的問題。」

總在決賽才出狀況，張恩崇指出，這是以往台師大無論女子隊或男子隊都會出現的狀況，「我能替她們解釋的就是，她們可能心裡層面的壓力很大，要再輔導一下。」台師大球員劉美菁也直言，決賽總會遇到這種狀況，就像是「傳統」，「從以前就一直存在，有在改善，但沒很大的變化。」

對劉美菁來說，這場賽事沒讓給自己太大的壓力，「只告訴自己不要輕敵，對手畢竟是昨天逆轉中正大學的球隊，沒有哪隊會是永遠的冠軍，比賽沒到最後，也不知道勝利會站在哪一方。」

台師大本季維持不敗戰績，距離封后剩最後一哩路，迎接明天的冠軍戰，張恩崇期許選手能把心態放開，別讓連霸的壓力束縛自己，劉美菁則提到：「拚盡全力就好，別給自己和隊友太大的壓力，」

(中時 )