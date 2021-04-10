一名才剛新婚一年多的29歲曾姓女子，在屏東某間通訊行上班，多次在店內遭到黃姓男子性騷擾並熱烈追求，曾女多次斷然拒絕，甚至兩度到警局提告，想不到此舉惹怒黃男，8日深夜以製造假車禍方式擄人殺害，據悉，2015年，一名女子也在同一間通訊行上班，遭到同樣姓黃的兇嫌活活燒死，恐怖巧合讓當地民眾相當惋惜。

6年前，一名25歲在通訊行工作的馬姓女子，向交往4、5年的40歲黃姓男友提分手，並封鎖對方LINE，未料竟遭黃男潑灑汽油，活活燒死，根據死者親友表示，兩人是在婚紗店認識，之後馬女換到通訊行工作，交往以來黃男一直沒有工作，生活開銷全靠馬女。

涉嫌殺害前女友的男子黃俊華，向檢察官坦承犯案，隨即遭到聲押。（圖/中時資料照）

2014年馬女幫忙向銀行貸款20萬元，但黃男始終不願償還本利，最後馬女受不了，提分手後搬離同居住處，結果某天黃女深夜騎車返家，遭黃男潑汽油點火燒死，雖然馬女弟弟第一時間拿棉被包裹滅火，並緊急送往醫院治療，但仍因為傷勢過重不治。

6年後在同一家通訊行上班的曾女，因為多次被黃男騷擾，也報警提告，對於黃男行為，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，卻無法替曾女申請保護令。而黃男心機狡猾，犯案前先將行車紀錄器記憶卡拔除，製造假車禍後，又藉口要送被害人就醫離開現場，同時將兩人手機關機，躲避警方查緝，不過警方運用科技偵查，14小時內抓到黃男，依殺人罪及妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

(中時新聞網)