大陸國家市場監督管理局於今（10日）上午宣布，決定針對阿里巴巴集團的壟斷行為，予以182.28億人民幣（折合新台幣約790.8億）的裁罰金額，阿里巴巴集團也在微博上發表公開信，接受裁罰的結果，並對消費者和投資夥伴等表達感念之情，底下留言紛紛表示原諒，並直指科技巨頭「騰訊」也應該罰。

大陸監管局今公告，由於阿里巴巴集團自2015年來，濫用其市場的支配地位，實施「二選一」的壟斷行為，決定對阿里巴巴裁罰其2019年銷售額4%的罰款，即182.28億人民幣。

阿里巴巴集團今（10日）於微博上發表公開信，「針對此次裁罰，我們誠懇接受，堅決服從」，且在文末表示，阿里巴巴將以新的起點直面問題，政府的監管、社會各界的批評、包容與支持，都是阿里巴巴一路成長的關鍵。

在公開信曝光後，獲得大陸網友8.4萬個讚，許多網友對阿里巴巴表示原諒，認為阿里巴巴認錯態度良好，並希望其真的有企業擔當，維護業內的公平競爭，「阿里巴巴真的很好用」、「阿里還是很有良心的」、「阿里巴巴印象不錯」。

另外，大陸網友點名另一家科技巨頭騰訊，認為騰訊也屬反壟斷企業之中，「為什麼不罰騰訊？」、「摁，估計這封信騰訊應該會下載來參考」、「騰訊更該罰，阿里只是對商家壟斷，但騰訊是對普羅大眾的壟斷啊」。

(中時新聞網)