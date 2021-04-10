30歲的李淳學武術超過5年，他有感年紀漸增，更要投資自己鍛鍊身體，除了跆拳道、少林武術，又把握時間趁疫情期間學了拳擊和泰拳，「也不是要成為武打明星，現在的作息就是早睡早起，精神上比較好睡，在過練武之人的人生」。

李淳4月底將參加一場拳擊比賽，談到拳擊，表示自己從小在紐約郊區長大，「小時候沒有太多暴力、叛逆發生在我身上，家庭環境不錯，反而更想探索打鬥的精神，想藉由自己在身體和精神的高壓狀態下跟人對打，更認識自己」。

李淳練習少林武術，表示練武重在持之以恆。（興揚電影提供）

他前陣子和父親李安難得都在台灣，李安也跟他去拳擊館練了2次，聊到父子同台打擂台，李淳笑說：「就讓他運動一下，教練說我不能出拳，只能防守，他就『想幹嘛就幹嘛』。」李安的拳法如何？「跟以前比起來有進步一點，他上次去棒球場開球，大家說他瘦了，因為疫情的關係勤做運動，現在狀態不錯」。

李淳表示，疫情不僅讓他多出時間學習武術，也讓他可以在台灣和爸媽團聚長達半年時間，他讀高中開始就外宿，12年來終於再和家人住一起，「很難得，一家人已經很久沒有在一起，要嘛就爸爸拍戲、我在台灣、哥哥不在，有這種機會，滿難得、滿開心的」。

李淳（左起）難得和媽媽林惠嘉、爸爸李安導演合照，表示平常大家工作忙碌，鮮少一家團聚。（資料照片）

他表示，爸媽在台灣生活的這段時間很自在，「媽媽跟外婆相處時間很久，爸爸跟奶奶相處也很久，疫情影響，在國外很難可以像在台灣一樣正常生活」。李淳的哥哥李涵已結婚成家有女兒，待在洛杉磯沒回台，「很想念哥哥，但是起碼我有跟爸媽相處到，滿足了」。

談到少林武術，李淳從基本功開始練起，學了羅漢拳、螳螂拳，5月也將報名套路比賽，他笑說自己真的像電影裡一樣，「被打出來的，你看過武打片，真是這樣，師兄打你腹肌，一開始的強度是打『皮』，慢慢加重訓練到可以打『肉』，然後才可以互相對打」。

李淳生活規律勤做運動，為儲備拍戲的體力。（粘耿豪攝）

他在習武過程中有所體悟：「穩定最重要，主要是你願不願意、有沒有決心每天練功，有循序漸進，該做的都做了，就會每天像烏龜一樣一步一步成長，練功太急太快會受傷，只能靠每天穩定去建立起來，所以有時候很無聊。」李淳有大方向之後，會一步步往大方向走，「我比較沒彈性，決定做好就每天去做，我不是快速成長的人，所以每天很踏實，但是花的時間比較久」。

李淳曾以《目擊者》獲金馬獎提名肯定，和香港影帝林家棟搭檔的電影《智齒》，日前入選第71屆柏林影展特別放映（Belinale Special）單元。李淳在片中飾演學院派的菜鳥警察，和林家棟飾演的實務派資深警察攜手辦案，談到拍攝過程，「遇到颱風季，拍得很辛苦，都是在香港一些舊的街上拍攝。香港打戲，演員沒有替身，都是打真的」。

他對林家棟的敬業精神印象深刻，林因跌倒撞到肋骨裂傷，「醫生叮囑3星期不能拍，他3小時後就回現場」。李淳拍攝時，挫傷、跌倒破皮如家常便飯，最嚴重曾被踢到臉，眼白微血管爆掉，「後來接著去拍《買屋記》（現在片名《一家之主》），眼睛紅腫到導演很擔心會不連戲」。

李淳出道以來，演出的角色截然不同，《醉後大丈夫2》裡飾演經歷一大堆瘋狂事的乖乖牌、《風中家族》裡飾演個性樂天放浪不羈的少年、《比利·林恩的中場戰事》中飾演美國大兵、《目擊者》裡飾演內心陰沉令人毛骨悚然的兇手、《陪你很久很久》裡是純情暖男，《武動天地》則是一心想成為京劇名角，卻肩負繼承武館重任的少年。

他和父親李安一樣，喜歡挑戰不同角色和題材，坦言對劇本挑剔，但不一定非演主角不可，「角色要有特色，希望有別於以往，剛好最近拍的類型有警匪、京劇、文藝、愛情」。對於最近的超級英雄電影刮起東方武打風，很多漫畫中的亞裔角色被拍成電影，李淳坦言很想接演：「現在最主流的，預算動輒1億、2億，誰不想演？」

(中時 )