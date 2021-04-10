台中市大甲鎮瀾宮媽祖9日深夜起駕，展開9天8夜遶境行程，擁有200年歷史的東區旱溪媽祖於下周（4月12日）上午8時起駕遶境18庄，東區區公所準備1000個口罩，送給參加繞境的民眾，呼籲落實防疫，繞境全程務必戴上口罩。

台中樂成宮遶境18庄活動滿200周年，期間長逹22天（每年農曆3月初1至3月22日），是全台遶境天數最長，行經路程公里數也是全台之冠，更是本市無形文化資產。今年度共駐駕99處，行經區域多達10個行政區116里，除所在地東區外，包括南區、中區、北區、西區、南屯區、北屯區、烏日區、霧峰區、大里區、太平區等。

為迎接旱溪媽祖遶境18庄盛事，在地東區公所還特別結合「旱溪媽祖遶境18庄200周年」識別意象和公所LOGO製作精美口罩，除提供遶境工作人員使用外，在4月12日起駕當天早上7時起，將現場發送1000個給參加的信眾，歡喜跟著媽祖去遶境，平安又防疫。

東區區長何宜真呼籲，現仍值新冠肺炎疫情期間，請民眾配合落實戴口罩、量體溫、勤洗手，並保持社交距離等防疫措施，讓遶境活動平安又順利。

樂成宮董事長郭松益說：農曆3月是旱溪媽祖遶境18庄祈安植福，是延續200年歷史的傳統宗教民俗活動，也是樂成宮每年盛事，當天有起駕、上轎、行五獻禮祝禱，恭請媽祖移駕、上轎安座、點燃起馬砲及恭送起駕等重點儀式。

(中時 )