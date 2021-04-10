「2021台東普悠瑪鐵人三項賽」今天清晨6點熱烈登場，全國3000多名鐵人較勁，成績揭曉，113公里我國鐵人三項好手張團畯3小時56分02秒率先抵終點奪冠，張嘉家則以4小時56分24秒封后，226公里由香港籍的陳凱榮以8小時47分拿下冠軍。

由台東城鄉生活運動協會辦理、台東縣政府等單位共同協辦「2021東普悠瑪鐵人三項賽」，10日起一連兩天舉行，其中，226公里超級鐵人賽212位參賽選手，清晨6時鳴笛後下水出發，主辦單位表示，由於沒有大太陽，氣候涼爽怡人，參賽的鐵人都能大展身手，不過途中也有零星的自行車摔倒事故。

「2021台東普悠瑪鐵人三項賽」今天清晨6點熱烈登場。（民眾提供）

「2021台東普悠瑪鐵人三項賽」今天清晨6點熱烈登場。（民眾提供）

113公里有717名選手參加，我國鐵人三項好手張團畯全力衝刺，最後以3小時56分02秒率先抵終點奪冠，張家班的張嘉家則以4小時56分24秒封后，兩人都在普悠瑪鐵人三項賽衛冕成功；226公里超級鐵人有212人參加，香港籍的台灣新住民陳凱榮以8小時47分拿下冠軍。

主辦單位表示，雖然新冠肺炎疫情漸趨穩定，但是多數外國選手仍不克參加，這次國內有3000多位鐵人參加，由於選手大多攜家帶眷，兩天的賽事，初估有3、4000人湧入台東，運動賽事也帶來觀光人潮，創造不少商機。

明天將進行的有標準51.5公里鐵人賽及47.5公里二鐵賽程，為使比賽順利進行，比賽期間實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，請依照員警指示，並注意選手安全，也一起來為選手加油。

(中時 )