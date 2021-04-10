香港武打巨星洪金寶去年5月因譚詠麟分享的聚餐照，被發現他白髮蒼蒼又暴瘦，和當年意氣風發的模樣差很大，兒媳婦周家蔚也表示，洪金寶近年都是拄枴杖或坐輪椅，健康狀況讓人擔憂；69歲的洪金寶日前參加賽馬活動，看起來精神奕奕，但一頭白髮拄著拐杖，還是讓粉絲看了心疼。

去年洪金寶暴瘦照片流出後，周家蔚也跳出來回應公公的身體狀況，解釋洪金寶是為了健康所以自主減肥，才會從「最靈活的胖子」瘦了一大圈；近日69歲的洪金寶還是老當益壯，除了出席電影《七人樂隊》宣傳活動，8日晚間也現身馬場，替他的愛駒「紅酒之寶」打氣加油。

洪金寶去年5月在譚詠麟聚會中，暴瘦的模樣讓他身體狀況引起關注。(圖/ 摘自譚詠麟微博)

69歲洪金寶日前現身馬場替愛駒打氣，拄著拐杖模樣相當惹憐。(圖/ 摘自東網)

洪金寶一身正裝，雖然戴著口罩但不能看出精神很好，他現身幫愛駒加油後，愛駒也不負眾望跑回第一名，讓他開心地豎起大拇指比讚；據《東網》報導指出，洪金寶受訪時更驕傲地說，「即使愛駒賽前是大冷門，但他也很有信心」。

不過，洪金寶移動時都是拄著拐杖，不免讓粉絲們看了很心疼，擔心69歲高齡的他身體狀況，都非常懷念當年那個「最靈活的胖子」；而近況照比起去年暴瘦模樣，已經圓潤不少，看起來也讓眾人比較安心。

(中時新聞網)