嘉義縣34歲鄭姓男子先後對4名同村或鄰村的國小男童作出至少9次猥䙝行為，其中年紀最小受害者當時才8歲，經檢警偵辦追查後，依對未滿14歲男子強制猥褻罪起訴，嘉義地方法院認為鄭男共犯9條罪嫌，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年，因鄭坦承犯行，也與被害者家長和解，判緩刑5年。

34歲鄭姓男子在工廠工作，2020年3月15日下午，他見10歲小男童獨自騎腳踏車，以陪騎腳踏車名義，將男童帶往水上鄉某防空洞，強拉男童撫摸自己生殖器、幫他手淫，男童嚇壞了，事後回學校告訴老師，校方立刻報警，警方調查後才發現受害男童至少4人。

判決書指出，鄭男早在2014和2015年就把才念小一、小二男童（代號C），帶到一處破舊房子內，伸手撫摸男童生殖器，再強拉男童的手撫摸自己生殖器，以此方式對男童強制猥褻。結果2020年2月某天，鄭男見C童騎腳踏車經過家門口，竟擋在腳踏車前，強拉腳踏車握把後，伸手撫摸C童生殖器，再次對C童強制猥褻得逞。

2015年7、8月間，男童（代號D）升小二暑假某日，與鄭男在一間小屋內，鄭男脫下褲子露出其生殖器，再強拉D童的手撫摸其生殖器，以此方式對D童強制猥褻行為得逞。2016年間，鄭男又分別在D童念小二下學期和升小三暑假，在某國小籃球場從後方強抱D童，並伸手撫摸D童生殖器，以此方式對D童強制猥褻行為共2次。2018年1、2月間，D童在鄭男住處，鄭男以拿毛巾為由，強拉D童進浴室，又強拉D童的手撫摸其生殖器。

2018年7月間，鄭男又在國小司令台旁，從後強抱一名小五生（代號B），趁機伸手撫摸B童生殖器，同年10月某天下午，鄭男先後在一處便利商店和一處社區內，接續強行以手從後方撫摸B童生殖器。

判決書指出，被告與A童、B童、C童、D童係同村或鄰村之人，道德上不應有身體親密碰觸，然而被告憑藉年紀較長、身型優勢，明知被害人A童、B童、C童、D童未滿14歲，竟為逞個人一己性慾，違反男童意願而為猥褻行為，侵害渠等性自主權，危害男童身心健康與人格發展。

考量鄭男犯後坦承犯行，知錯悔意，並與男童家長調解並履行完畢，兼衡被告年輕衝動、思想欠周，法治觀念極待培養加強，應執行有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期內參加受理執行的地方檢察署所舉辦的法治教育課程3場，且禁止對A童、B童、C童、D童實施性侵害行為。

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(中時 )