美國國務院公布最新對台交往準則，國民黨副祕書長黃奎博說，美國明確畫出准許台美官方互動的安全區塊，這有正向的放寬，台灣應利用此機會，增進與美國官方交流，不過，也有明顯涉及到敏感主權問題的限制，盼在放寬的部分，能更進一步深化台美雙邊關係。

黃奎博說，前國務卿蓬佩奧今年1月9日宣布取消美台交往限制，讓有些美國官員不知道如何安全地互動，擔憂美台互動會破壞與中國大陸的關係，因此，美國頒布最新對台交往準則，如同劃出准許台美官方互動的區塊，這是好事，台灣應利用此機會，增進與美國官方交流。

黃奎博坦言，雖然沒有看到對台交流準則完整內容，但聽說美國官員仍會避免涉及中華民國主權、台灣獨立等敏感議題，這就等同又為雙邊交流重新明訂一些限制，因此，對台交流準則既是有限度開放，又有明文限制。

國民黨國際部主任李大中則說，這意謂拜登政府依據「台灣關係法」，經內部評估與審視後，衡量包括中國大陸在內的各方因素，對於美台雙方的互動範圍再次做出規範。

李大中表示，新的對台交往準則公布後，雖然提供雙方交往的新空間，但若干舊有限制可能仍在。他認為，未來可觀察之處在於，台美雙方能否在平等與互惠的原則下，逐步務實擴展雙方互動的可能，增進彼此的共同利益，持續穩定的提升台美關係。

熟悉外交關係人士表示，自蓬佩奧宣布取消美台交往限制後，這3個月來，美台交流形同「零限制」，但拜登政府如今又把限制加回來，設下紅線敬告美國政府官員勿隨便踩上去，「這對台灣而言，有好有壞」。

這位人士指出，本來台美有可能進一步提升官方互動，比如雙方的國旗可以正常出現，目前看得出來，拜登政府在人權、民主、自由等議題上挺台灣，但不想在超出這些範圍之外的涉台議題上，沒來由且過分地激怒中共。

(中時 )