大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境行程，10日上午行經台中市龍井、大肚區，沿途許多信眾在家門口擺設香案、祈求媽祖庇佑，而來自美國、身為彰化女婿的YouTuber小貝也參加遶境，盼祈求媽祖保佑疫情快過去，因信徒參與踴躍，不少民眾放鞭炮攔轎，媽祖鑾轎直到下午1點半才進入彰化境內。

大甲媽祖遶境行程9日晚間11時5分起駕，鑾轎一路在信徒簇擁下緩緩步出大甲城，約10日凌晨3點抵達沙鹿、上午8點20分左右進入龍井區內。住在遶境路線旁的民眾說，去年遶境受疫情影響延後舉辦，參加的信徒明顯少很多，今年可能因疫情趨緩、大環境不景氣，參與的信徒較去年增加不少。

雖鎮瀾宮要求民眾減少燃放鞭炮，且因疫情關係、今年不開放鑽轎腳，沿途仍有許多民眾擺設香案向媽祖祈福，也有不少人希望摸摸鑾轎、祈求好運。大甲媽鑾轎抵達大肚區沙田路一處民宅外，特地開放數名坐輪椅的長者鑽轎腳，網紅小貝也特地拍下這段畫面，將台灣鑽轎腳風俗介紹給國外。

小貝說，他今年是第5年參加媽祖遶境活動，過去就曾拍攝大甲媽、白沙屯媽祖遶境，覺得自己越來越能融入此文化，去年媽媽不小心染疫，讓他深刻感受到健康的重要，希望透過參加遶境祈求媽祖保佑疫情快過去、家人都能健康快樂。

因為參加遶境群眾太多，台中市警局烏日分局特別派出大批員警維護秩序與安全，警方表示，大甲媽行經烏日、大肚、龍井區，全長約15.8公里，分局長楊川率分局員警隨鑾轎周邊維護安全，並於沿線實施調撥車道、管制車流，媽祖鑾轎約下午1點半經過大度橋、進入彰化境內。

(中時 )