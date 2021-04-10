中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，有10位縣市首長表態下周願意一起接種疫苗。（中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心7日宣布，自12日起將開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等接種計畫所列第2、3類實施對象接種AZ疫苗，包含政府防疫人員、國籍航空機組員也能預約接種。而六都首長們，也紛紛表態願意帶頭施打疫苗，讓民眾安心，以下由《中時新聞網》為讀者整理六都首長接種疫苗的時間表。

台北市長柯文哲：預計12日上午9點30分前往和平醫院接種疫苗。對於是否呼籲總統蔡英文一起打疫苗，柯文哲日前表示，除非蔡英文永遠躲在總統府，不然還是要打。

新北市長侯友宜：預計12日上午8點30分前往三重聯合醫院施接種疫苗。對於是否擔心疫苗副作用，他則回答，「地方首長身為帶頭的戰士們，更應該帶頭施打，帶動民眾共同防疫的信心」。

桃園市長鄭文燦：表態施打，但時間未定。

台中市長盧秀燕：預計12日上午9點前往台中醫院接種疫苗。

台南市長黃偉哲：預計16日上午8點30分與台南市衛生局長許以霖一同前往台南成大醫院接種疫苗。

高雄市長陳其邁：預計14日上午接種疫苗。詳細時間、地點市府衛生局正在安排中。

此外，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(10)日在記者會上表示，他聽說還有10位縣市首長會施打AZ疫苗，並謝謝這些首長們。同時，莊人祥也透露，指揮中心下周一預計接種疫苗的人員，有副指揮官陳宗彥、副署長羅一鈞，他們都會到桃園醫院施打，另外也會有兩位防疫醫師一起過去，還有CIQS人員、國籍航空機的組員、地方警消人員等在當天都會去施打。

(中時新聞網)