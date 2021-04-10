滿滿的鬥魚繁殖箱，孕育出蓋斑鬥魚新生命。（新北市漁業處提供）

秀朗國小蓋斑鬥魚生態教育。（新北市漁業處提供）

天氣越來越熱，戶外的蚊子也漸漸變多了，新北市政府海洋資源復育園區培育的蓋斑鬥魚正是防蚊吃孓孑的大利器，有許多民眾向海洋資源復育園區申請蓋斑鬥魚飼養在社區戶外的積水容器內，協助民眾改善居家戶外環境減少孓孑和蚊子，為防治蚊蟲貢獻力量。

原本生活在台灣溪流、溝渠、田野間的原生種蓋斑鬥魚，因鰓蓋上有暗綠色斑點而取名為「蓋斑」，民眾又俗稱「三斑」。蓋斑鬥魚嗜食水生昆蟲的幼蟲或蜉蝣，尤其是孑孓的剋星，平均每日可吃掉300多隻孑孓，有效率的避免蚊蟲的孳生。

新北市漁業處表示，蓋斑鬥魚除了用鰓呼吸，頭部還有一個叫「迷器」的特殊呼吸器官，是在靜置和低溶氧的水體中，也能從空氣中取得氧氣，生命力極強，其平均壽命約3至6年，較大肚魚及孔雀魚平均僅約1至2年的壽命來得長。倘居家附近有水池、積水容器或是靜置的水溝，皆可放養蓋斑鬥魚來抑制蚊子幼蟲的數量，以控制病媒蚊滋生。

漁業處在每年4月至10月蓋斑鬥魚繁殖期間在海洋資源復育園區培育蓋斑鬥魚，讓有需要的民眾、學校和機關團體申領鬥魚進行防治蚊子。近年漁業處曾提供蓋斑鬥魚予汐止區公所辦理蓋斑鬥魚培育教育訓練一同防治登革熱深獲地方好評，也提供給秀朗國小辦理生態教育教學及貢寮福連里辦公室辦理生物防治蚊子。

漁業處長張麗珍表示，漁業處積極投入蓋斑鬥魚的復育工作在十多年來的努力下，自98年起蓋斑鬥魚已從「珍貴稀有保育類野生動物」除名，並持續培育並提供蓋斑鬥魚予社區、學校、和機關團體，讓民眾以生物防治方式，抑制孑孓孳生預防蚊蟲。

今年漁業處準備6000尾蓋斑鬥魚供有意飼養蓋斑鬥魚的民眾或團體申請，民眾可向新北市政府海洋資源復育園區王先生登記（0224991270分機23），依申請先後順序通知提領，索完為止。

(中時 )