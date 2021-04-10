隨著辛丑年到來，相信有不少渴望脫單的男女都非常關心自己的桃花運，對此《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖在4月下旬紅鸞星動，桃花運大開。

生肖馬：

生肖屬馬的人性格豪爽，本月下旬適逢紅鸞吉星入命，不只桃花運爆表，容易遇上正緣，工作方面只要腳踏實地、任勞任怨，薪水就有望翻倍，接下來一整年都能迎來大富大貴，讓家人過上富貴生活。

生肖蛇：

生肖屬蛇的人個性獨立自主，做事俐落不拖泥帶水，本月下旬適逢紅鸞吉星入命，命中有一筆大橫財，隨著運勢提升，好運也接踵而來，不過健康方面要注意，最好定期接受健康檢查，以防急性疾病。

生肖龍：

生肖屬龍的人本月下旬適逢紅鸞吉星入命，受到吉星庇佑，旺中帶福，能力也能有所提升，有助事業發展，並且可以從中賺取大把鈔票，再者，人逢喜事精神爽，所有的厄運也會就此遠去，從此平步青雲、大紅大紫。

(中時新聞網)